【Meta】為保訊息可靠　Facebook「個人資料圖片框架」將設新限制

▲ Meta表示，所有來自未經批准的網頁和個人資料的框架，將不能再應用於新的個人資料圖片。（法新社）

Facebook於2015年時推出了「個人資料圖片框架」（profile image frames），甚至開放了用戶創建自己框架的能力。不過，近日Facebook母公司Meta宣布收緊對相框創建的限制，對整個應用中創建和使用相框作出了新規定。Meta表示，所有來自未經批准的網頁和個人資料的框架，將不能再應用於新的個人資料圖片。

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事實上，Facebook的「個人資料圖片框架」（profile image frames），最初目的是允許用戶在個人資料圖片上，分享他們對喜歡球隊的支持（見下圖），及後Facebook也開放了用戶創建自己框架的能力。惟2020年底，Facebook禁止用戶在其平台中發布反疫苗信息後，一些活動人士轉而利用該相框，表達反疫苗聲明。

▲ Facebook的「個人資料圖片框架」（profile image frames），最初目的是允許用戶在個人資料圖片上，分享他們對喜歡球隊的支持。（SocialMediaToday截圖）

為了避免有用戶利用框架發放假訊息，Facebook宣布將設立新政策，「由3月21日起，只有市、州和地方機構（包括地方選舉辦公室）、市政府機構、應急機構、公共衛生機構和地方執法機構將被允許創建檔案框架。」

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Meta補充，一些具權威性的機構如：世界衛生組織、聯合國兒童基金會、疾病控制中心和國家政府機構或衛生部等，均可繼續在全球範圍內允許創建檔案框架。

Meta：變化是為助大眾 獲得可靠健康訊息

Meta強調，這一變化反映該企將繼續幫助大眾，獲取可靠訊息。另外，現有的自創檔案框架將於3月21日起，從框架工作室中刪除。目前擁有活動框架的機構，將能夠在該日期之前從Frame Studio下載他們的框架。

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責任編輯：陳卓賢