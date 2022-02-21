▲ 【疫苗通行證】港府2.24實行疫苗通行證 進出場所分主動、被動顯示疫苗證明 經商場返家可豁免

香港新冠病毒第五波疫情尚未穩定下來，食衛局局長陳肇始周末已預告正研究收緊社交距離防疫措施。港府周一舉行記者會交代「疫苗通行證」執行安排，除了落實在周四（2月24日）於超市、商場、百貨公司、食肆等仍可營業處所推行疫苗通行證外，學校、公營醫院、安老殘疾院舍、政府、公營機構辦公室也會以行政指令方式實行疫苗通行證。

進食肆主動出示證明 超市商場可「被動」證明

港府表示，食肆安排會如現有D類食肆安排，進入前須「主動」出示疫苗接種證明，但市民進入超市、商場、百貨公司、街市等地方，只須「被動」證明已接種疫苗。食物及衞生局副秘書長（衞生）蔡傑銘稱，做法類似市民須帶身份證出門，執行人員會抽查執法。

港府指出，若市民必須經商場返家，可視為豁免疫苗證明條件，而市民在食肆購買外賣，也獲豁免主動出示疫苗接種證明。

在學校相關安排方面，教育局重申，疫苗通行證安排應用於到訪中小學、幼稚園、補習學校的職員和訪客，而學生不會受影響。

港府續指，「安心出行」應用程式已增加自動顯示針卡功能，也可增加豁免接種證明書，當局稍後會在專題網站詳列安排。

疫苗通行證會分3階段推行

第一階段：4月29日前，12歲或以上的人士須接種最少一劑疫苗

第二階段：4月底起，18歲或以上人士必須接種最少兩劑，12至17歲人士須接種一劑

第三階段：6月底起，18歲或以上人士接種第2劑疫苗逾9個月，須接種第3劑才符合要求；12至17歲人士接種第1劑疫苗逾6個月，須接種第2劑才符合要求

傳收緊堂食至二人一枱 港府：稍後交代

有本地傳媒引述消息指，港府正考慮收緊食肆堂食限制，所有食肆劃一最多兩人一枱，另外周四開始實行「疫苗通行證」後，政府不打算重開美容及健身等處所，至於髮廊則未有決定。港府在最新記者會表示，會在稍後才交代社交距離措施。

按現時安排，B類、C類食肆已經實行堂食兩人一枱，而D類食肆（即全數員工、三分之二食客已接種疫苗）可最多4人一枱。



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