【投行醜聞】瑞信遭指控為逾1.8萬罪犯及被制裁者設帳戶、為期70年　瑞信急否認

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瑞信去年飽受Archegos、Greensill等醜聞纏身，惟今年瑞信再爆出新醜聞。外媒引述調查組織指，瑞信有逾18000個帳戶的持有人為罪犯、侵犯人權者或被制裁人士，涉及帳戶合共持有逾1億美元資金，開戶年期介乎1940年至2010年。瑞信急反駁指控失實。
外電引述組織犯罪與貪腐舉報計畫（Organized Crime and Corruption Reporting Project）的調查指，有關帳戶的持有人包括被指控與嚴刑逼供有關的也門間諜首領、涉及貪腐醜聞的委內瑞拉官員，以及埃及前獨裁者穆巴拉克（Hosni Mubarak）的兒子。
瑞信回應報導表示，強烈反對有關指控，指報告內容大多涉及過去事件，部份個案更早於1940年代發生，認為指控是基於以偏蓋全、不準確或選擇性的資訊，造成對該行業務操守的偏見解讀。瑞信又指，約90%資訊外洩的帳戶在傳媒查詢前經已關閉或正處於關閉程序，亦有信心餘下帳戶會被正當審查。
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