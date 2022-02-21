  • 9°C
香港時間 : 2022221日 (一) 14:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國疫情】趨緩 專家料Omicron帶動群體免疫

環球社會熱點 12:45 2022/02/21

分享：

美國的單日新冠肺炎確診及住院人數持續下降，部分地區過去兩周的新增確診數字更急劇下降一般。有美國傳染病專家認為由於Omicron變種傳染力高，早前已有大量人感染Omicron變種，確診及住院人數下降可能因Omicron變種帶動群體免疫。

以色列下月起解封 開放未打新冠疫苗旅客入境 【下一頁】

根據約翰霍普金斯大學的數據，美國上周六（19日）錄得略高於10萬宗確診個案，較5周前、1月16日錄得的約80萬宗急劇下降。而紐約過去兩周的確診數字更跌超過50%。

美國疾控中心（CDC）的數據顯示，新冠患者住院7日平均數由1月20日的14.6萬人，於2月13日下跌至8萬人。

不少公共衛生專家估計確診及住院數字未來會持續下降，認為美國正由大流行階段過渡至相對較受控的風土病。

紐約州立大學水牛城分校教授Thomas Russo表示，他認為確診及住院數字顯著下降，可能是因為Omicron變種現時已開始找不到可感染的人（omicron is starting to run out of people to infect）。

英女王確診新冠肺炎 病徵似輕微感冒 【下一頁】

美國范德堡大學（Vanderbilt University）醫學院傳染病學教授沙夫納（William Schaffner）表示，確診及住院人數下降或因Omicron變種帶動群體免疫。

他指Omicron固然會感染大量人群，但往往是導致大部分人群患上輕症，變相使感染者獲得自然免疫力。

不過他預計當前疫情下降趨勢應持續多一至兩個月，才能準確反映疫情已過渡至下一個階段，也憂慮過早放寬戴口罩等防疫措施會導致疫情反彈。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美國佛州擬重罰嚴格防疫地區 抽15.6億教育資助
今日
美國佛州擬重罰嚴格防疫地區 抽15.6億教育資助
以色列下月起解封 開放未打新冠疫苗旅客入境
今日
以色列下月起解封 開放未打新冠疫苗旅客入境
英女王確診新冠肺炎 病徵似輕微感冒
2022/02/20
英女王確診新冠肺炎 病徵似輕微感冒
加拿大警方出動閃光彈清場 拘捕過百名示威者
2022/02/20
加拿大警方出動閃光彈清場 拘捕過百名示威者
【復必泰】美推遲幼童打輝瑞疫苗 或不足抗Omicron
2022/02/20
【復必泰】美推遲幼童打輝瑞疫苗 或不足抗Omicron

你可能感興趣

美國佛州擬重罰嚴格防疫地區 抽15.6億教育資助
今日 12:13
美國佛州擬重罰嚴格防疫地區 抽15.6億教育資助
以色列下月起解封 開放未打新冠疫苗旅客入境
今日 11:11
以色列下月起解封 開放未打新冠疫苗旅客入境
英女王確診新冠肺炎 病徵似輕微感冒
20:04 2022/02/20
英女王確診新冠肺炎 病徵似輕微感冒
疫情 傳染病 美國 口罩 防疫措施 疫苗 美國疾病管制與預防中心 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月21日 時間14:00）

下一篇文章

澳洲重開邊境 最少50架國際航班抵達
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
【英國疫情】將取消確診者隔離要求 為歐洲首國
【英國疫情】將取消確診者隔離要求 為歐洲首國
【復必泰】美推遲幼童打輝瑞疫苗 或不足抗Omicron
【復必泰】美推遲幼童打輝瑞疫苗 或不足抗Omicron
新型冠狀肺炎全球疫情（02月21日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月21日 時間14:00）
美國多州奶粉荒 有媽媽恐愛兒捱餓出600蚊求1罐
美國多州奶粉荒 有媽媽恐愛兒捱餓出600蚊求1罐
英女王確診新冠肺炎 病徵似輕微感冒
英女王確診新冠肺炎 病徵似輕微感冒
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款