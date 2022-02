【美國疫情】趨緩 專家料Omicron帶動群體免疫

美國的單日新冠肺炎確診及住院人數持續下降,部分地區過去兩周的新增確診數字更急劇下降一般。有美國傳染病專家認為由於Omicron變種傳染力高,早前已有大量人感染Omicron變種,確診及住院人數下降可能因Omicron變種帶動群體免疫。

根據約翰霍普金斯大學的數據,美國上周六(19日)錄得略高於10萬宗確診個案,較5周前、1月16日錄得的約80萬宗急劇下降。而紐約過去兩周的確診數字更跌超過50%。

美國疾控中心(CDC)的數據顯示,新冠患者住院7日平均數由1月20日的14.6萬人,於2月13日下跌至8萬人。

不少公共衛生專家估計確診及住院數字未來會持續下降,認為美國正由大流行階段過渡至相對較受控的風土病。

紐約州立大學水牛城分校教授Thomas Russo表示,他認為確診及住院數字顯著下降,可能是因為Omicron變種現時已開始找不到可感染的人(omicron is starting to run out of people to infect)。

美國范德堡大學(Vanderbilt University)醫學院傳染病學教授沙夫納(William Schaffner)表示,確診及住院人數下降或因Omicron變種帶動群體免疫。

他指Omicron固然會感染大量人群,但往往是導致大部分人群患上輕症,變相使感染者獲得自然免疫力。

不過他預計當前疫情下降趨勢應持續多一至兩個月,才能準確反映疫情已過渡至下一個階段,也憂慮過早放寬戴口罩等防疫措施會導致疫情反彈。

