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【美國疫情】確診急降一半 專家料Omicron帶動群體免疫

環球社會熱點 12:45 2022/02/21

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美國的單日新冠肺炎確診及住院人數持續下降，部分地區過去兩周的新增確診數字更急劇下降一半。有美國傳染病專家認為由於Omicron變種傳染力高，早前已有大量人感染Omicron變種，確診及住院人數下降可能因Omicron變種帶動群體免疫。

以色列下月起解封 開放未打新冠疫苗旅客入境 【下一頁】

根據約翰霍普金斯大學的數據，美國上周六（19日）錄得略高於10萬宗確診個案，較5周前、1月16日錄得的約80萬宗急劇下降。而紐約過去兩周的確診數字更跌超過50%。

美國疾控中心（CDC）的數據顯示，新冠患者住院7日平均數由1月20日的14.6萬人，於2月13日下跌至8萬人。

不少公共衛生專家估計確診及住院數字未來會持續下降，認為美國正由大流行階段過渡至相對較受控的風土病。

紐約州立大學水牛城分校教授Thomas Russo表示，他認為確診及住院數字顯著下降，可能是因為Omicron變種現時已開始找不到可感染的人（omicron is starting to run out of people to infect）。

英女王確診新冠肺炎 病徵似輕微感冒 【下一頁】

美國范德堡大學（Vanderbilt University）醫學院傳染病學教授沙夫納（William Schaffner）表示，確診及住院人數下降或因Omicron變種帶動群體免疫。

他指Omicron固然會感染大量人群，但往往是導致大部分人群患上輕症，變相使感染者獲得自然免疫力。

不過他預計當前疫情下降趨勢應持續多一至兩個月，才能準確反映疫情已過渡至下一個階段，也憂慮過早放寬戴口罩等防疫措施會導致疫情反彈。

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責任編輯：鄭錦玲

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