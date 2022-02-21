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【職場熱話】老闆落門市捽數 見客戶訊息「已讀不回」 一句黑心話嚇呆員工

理財智慧 14:41 2022/02/21

分享：

疫情肆虐加上新一輪防疫措施，零售銷售行業打擊最大，最近有網民在Facebook專頁「奴工處」發帖，指公司冇生意，老闆親自落門市捽數，當見到客戶Whatsapp訊息顯示「已讀不回」，竟大放厥詞，一句黑心說話連員工都嚇呆。

網民老闆黑心說話：

    點擊圖片放大
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同場加映：

此帖一出，引來不少網友議論，但不少竟覺得樓主遇到好老闆，更指老闆言論只是小兒科。

網友回應：

老細幾好，寧願開客戶死人玩笑，都無怪下屬。我未讀到尾時，仲以為佢找啲無理由藉口委過於同事

我覺得好老闆喎，起碼佢唔會鬧員工做唔到嘢、唔係怪員工無數返；背後咁話個客，個客又聽唔到，無乜問題

你開佢名就到佢間公司死於新冠

呢啲小兒科啦，最多係把口衰啲。

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責任編輯：李兆明

 

 

 

 

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