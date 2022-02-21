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【第五波疫情】滙豐銀行慈善基金捐1億元抗疫　首批捐款支持紅十字會

Hot Talk 12:23 2022/02/21

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滙豐銀行慈善基金捐出1億元抗疫　首批捐款支持紅十字會

HSBC滙豐 （00005） 宣布，透過滙豐銀行慈善基金捐出1億港元抗疫，支援有需要人士。滙豐是次捐款將首先支持香港紅十字會，推出「香港紅十字會抗疫同行熱線」，向需要檢疫、家居隔離及其他有需要人士，提供心理支援和健康資訊。

滙豐表示，會為有需要人士送遞心意包，內有檢測包、食物、家居清潔用品，以及常用緊急藥物。滙豐將於稍後公布計劃及其他項目的詳情。

滙豐集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）表示，面對疫情的挑戰，滙豐義不容辭，從慈善基金再捐出1億港元解決社區燃眉之急，並與香港紅十字會合作，推出相應的項目。

香港上海滙豐銀行有限公司兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝表示，鑑於本港疫情嚴峻，希望加強支援長者和弱勢社群，確保他們不會缺乏包括藥物、抗疫用品等生活所需。長遠而言，滙豐會繼續推出不同項目，幫助社區恢復元氣，逐步走出疫情的陰霾。

*烏克蘭、俄羅斯局勢反覆怎解讀？重溫《開市揸沽》助你看清形勢，做好一周部署*

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