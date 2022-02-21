澳洲重開邊境 最少50架國際航班抵達

澳洲周一（21）向已接種新冠肺炎疫苗民眾重開邊境，當日有超過50架國際航班抵境，包括27架在澳洲最大城市悉尼降落。相隔接近兩年，墨爾本機場出現家庭重聚感人情境。總理莫里森周日（20日）表示，預計重開邊境後，抵境航班會陸續增加。

澳洲本月21日重開邊境 旅客需完成疫苗接種 【下一頁】

澳洲周一開始，所有已完全接種新冠疫苗的旅客可免隔離入境。 總理莫里森（Scott Morrison）周日表示 ，已等待重開邊境這一刻很久，全球有120萬已獲簽證的人，現在可前來澳洲，預計重開邊境後，抵境航班會增加。

當日有超過50架來自美國、加拿大、美國及新加坡航班抵達，貿易部長特漢（Dan Tehan）在悉尼機場迎接旅客，表示憧憬旅遊業能強烈反彈，澳航（Qantas）希望本周能接載超過1.4萬名旅客入境；維珍航空亦指，留意國內航班需求增加，正持續評估國際航班需求。

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另一方面，由於悉尼火車工會與州政府工資糾紛談判失敗，周一當地所有火車停止運作。而西澳於下月3日對外重開邊境。

旅遊業是澳洲最重要產業之一，帶來逾600億澳元（3,372億港元）收入，佔當地5%勞動力，但自2020年3月起關閉邊境後，旅遊業陷入癱瘓。澳洲於去年11月起，逐步放寬讓技術移民、國際學生及部分旅客入境。

當地過去單日錄逾1.56萬宗確診，最少17人死亡；有94.2%的16歲或以上人士已完成接種新冠疫苗。

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責任編輯：郭麗明