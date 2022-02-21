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美國佛州擬重罰嚴格防疫地區 抽15.6億教育資助

環球社會熱點 12:13 2022/02/21

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由共和黨人執掌的美國州分新冠肺炎防疫限制較民主黨州寬鬆，讓美國國內產生分歧。佛羅里達州近日計劃推出新議案，減少向支持嚴格防疫縣府的2億美元教育資助，轉供於支持州政府的縣府。不過，有分析指出，議案可能違反憲法。

【復必泰】美推遲幼童打輝瑞疫苗 或不足抗Omicron 【下一頁】

佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）據報亦支持，抽取2億美元（約15.6億港元）教育資助，由違反其取消強制校園口罩令行政命令的民主黨縣府校區，轉給予支持自己的共和黨掌控校區。佛州州議會上周已通過，包括減少教育資助的財政預算案。

然而，決定立即惹起激烈反彈，教師聯盟﹑校區及教育界人士嚴厲批評，指出佛州已是平均每名學生資源全美最低4個州分之一，今次舉動無疑進一步奪去更多資源。有組織批評，今次是州長及州議員的報復。

福西：美國是時候重返正常生活 無完美解決疫情方案 【下一頁】

根據上周通過的預算案，維持強制校園口罩令的12個校區將按照比例，抽走教育資助。當中3分2來自南佛州，亦是民主黨在當地的大本營。以州內第四大校區邁阿密戴德縣（Miami-Dade County）為例，擁有37.5萬學生的縣府將失去7,200（約5.62億港元）。

提出議案的共和黨州議員Randy Fine否認，決定是懲罰不遵守德桑蒂斯行政命令的縣府，反稱是獎勵55個遵守州內法律及在過去一年尊重家長權利的縣校區。前總統特朗普（Donald Trump）在2020年大選取下佛州，今次被抽走資助的縣府中，只有3個當年支持特朗普，其他則主要支持現總統拜登（Joe Biden）。

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責任編輯：吳漢培

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