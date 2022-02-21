▲ 【美團分析】發改委政策直指美團核心業務 券商反料是入市時機？（附券商目標價）

美團 （03690） 上周五遭發改委監管「突襲」，發改委要求「引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準」，令美團股價尾市逾百億成交重挫15%。美團周一股價終見喘穩，由開市跌5%一度倒升，綜合各方初步分析，雖然發改委政策從美團核心外賣業務開刀，美團短線股價難免受壓，但發改委措施未傷及筋骨，反認為是入市時機。

科網股周一表現不濟下，美團早市倒升後乏力，半日跌1.1%，報185.9元，成交80億元。

從基本面來看，美團由餐飲外賣業務起家，餐飲外賣在2021年首3個季度都佔集團收入逾一半，但業務易受季節、補貼、騎手政策等左右，反而不及另一業務「到店、酒店及旅遊」經營溢利來得穩定。

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發改委上周五文件涉及整體支援受疫情影響的服務行業，10頁文件針對互聯網外賣平台部分主要內容為：

引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準，降低相關餐飲企業經營成本。引導互聯網平台企業對疫情中高風險地區所在的縣級行政區域內的餐飲企業，給予階段性商戶服務費優惠。

綜合外界分析，投資界主要留意3大部分：

1. 針對高風險地區

野村、大和都指出，發改委文件提及「中高風險地區」，估計措施主力集中在個別地區的餐飲企業，對美團整體變現率（從交易總額轉化成收入比率）影響不會太大。

野村指出，利好餐飲商戶的收費標準只屬暫時性，美團2020年也曾發布類似支援，例如向西安、天津等疫情地區商戶臨時定向降費，發改委引導的影響很大程度取決於措施多少由公司財務支撐、時間和地區廣泛程度影響，

2. 轉嫁消費者

大和預期，美團會因應政策而降低消費者補貼，令美團餐飲外賣業務變現率可維持在13%至14%。該行相信，美團長遠可受惠廣告收入、營運效率提高，令變現率再提高。

野村也直言，外賣服務已成內地居民習慣，適度價格上漲或削減補貼將不會改變用戶的行為。

3. 宏觀互聯網監管

美團周五股價重挫連累科指成份股同樣受累，周一早市恒生科技指數跌1.4%或76點，較恒指跌幅更多，反映外界對科網監管憂慮再起，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 半日跌3%，都較美團跌得深。

摩通指，「共同富裕」方針持續下，大型互聯網平台不論是否自願，都須承擔更多社會責任，引發投資者辯論互聯網平台長期盈利增長以至合理知值，惟影響應會隨時間而減弱。

瑞銀亦認為，投資者對監管消息反應過度，尤其是美團去年大部分時間都被投資界憂慮監管影響，認為實際外賣業務調整影響較預期中小，而美團去年亦明確調整服務及費用水平。該行也補充，美團股價調整後風險回報已具有吸引力，但投資者仍會觀望進一步監管消息。

瑞銀：美團反彈時機或在第二、三季

摩通、大和、富瑞都認為美團已具有入市價值。反彈時機方面，瑞銀預計，美團短期內預期股價在170元附近有支持，在第二至第三季消費者信心改善，美團股價有望獲正面刺激，但估計美團公布2021年全年業績後，市場對今年上半年盈利預期將下降，以反映疫情相關影響。

最新券商予美團目標價

券商 美團目標價 投資評級 富瑞 346元 買入 野村 336元 買入 瑞銀 320元 買入 摩通 295元 增持

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