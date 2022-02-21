  • 9°C
香港時間 : 2022221日 (一) 12:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Apple】蘋果推學生助手App Schooly　管理校園日常活動

科技 12:00 2022/02/21

分享：

Schooly也可根據用戶所添加的數據，在iPhone、iPad等產品中的「主頁」，顯示學生在一天裡的課程、測驗和活動項目摘要。（App store截圖）

各式各樣的應用程式（App），已成為大眾不可或缺的工具，即使學生亦不例外。日前蘋果（Apple）就在應用程式商店App Store發布Schooly App，幫助學生管理他們的學校課堂和功課。

【特朗普平台】特朗普自創社交平台TRUTH Social將上架　僅iOS用戶可使用

據《9To5Mac》報道，Schooly能為學生提供工具，讓他們在iPhone、iPad、Mac、甚至Apple Watch上同步處理他們的學園生活安排，學生可自行添加課堂排序，設置學校功課編排，創建老師的聯絡列表等。

【元宇宙】蘋果VR/AR眼鏡FaceTime通話　或以Memojis、同播同享為核心

Schooly也可根據用戶所添加的數據，在iPhone、iPad等產品中的「主頁」，顯示學生在一天裡的課程、測驗和活動項目摘要。為幫助學生記錄學園生活安排，Schooly也提示學生即將到來的課堂和功課的繳交時間。由於不同班級會上不同的科目，用戶也可按獨特的圖標進行設定。

可與朋友分享日程安排內容

除以上提及的功能外，Schooly還設有快捷鍵操作，學生可創建工作流程，來檢查日程安排和創建新任務。而且添加了整個日常流程後，還可以與同樣安裝了Schooly App的朋友分享內容。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【蘋果爭議】蘋果屈服！　韓國App Store將增第三方支付選項兼降低佣金
2022/01/12
【蘋果爭議】蘋果屈服！　韓國App Store將增第三方支付選項兼降低佣金
【WhatsApp】iOS版WhatsApp更新後　獲暫停語音信息記錄功能
2022/01/26
【WhatsApp】iOS版WhatsApp更新後　獲暫停語音信息記錄功能
【蘋果爭議】不守承諾！　蘋果將被荷蘭反壟斷機構罰4,398萬元
2022/01/26
【蘋果爭議】不守承諾！　蘋果將被荷蘭反壟斷機構罰4,398萬元
【剪片神器】iOS剪片App LumaFusion　將於今年上半年登陸Android
2022/02/10
【剪片神器】iOS剪片App LumaFusion　將於今年上半年登陸Android

你可能感興趣

【蘋果爭議】蘋果屈服！　韓國App Store將增第三方支付選項兼降低佣金
11:47 2022/01/12
【蘋果爭議】蘋果屈服！　韓國App Store將增第三方支付選項兼降低佣金
【WhatsApp】iOS版WhatsApp更新後　獲暫停語音信息記錄功能
13:10 2022/01/26
【WhatsApp】iOS版WhatsApp更新後　獲暫停語音信息記錄功能
【蘋果爭議】不守承諾！　蘋果將被荷蘭反壟斷機構罰4,398萬元
17:04 2022/01/26
【蘋果爭議】不守承諾！　蘋果將被荷蘭反壟斷機構罰4,398萬元
App Store 創新科技及應用 學校 iPad Apple Watch Apple iPhone

下一篇文章

【蘋果動向】AirPods變健身教練？　外媒爆料蘋果提交專利技術申請
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電話卡實名制】新SIM卡3月1日起　需實名登記
【電話卡實名制】新SIM卡3月1日起　需實名登記
【科技一周回顧】三星Galaxy S22旗艦系列攻港　Meta支付7億解決私隱爭議
【科技一周回顧】三星Galaxy S22旗艦系列攻港　Meta支付7億解決私隱爭議
【交通科技】日本首架氫能電車登場　不會排出二氧化碳
【交通科技】日本首架氫能電車登場　不會排出二氧化碳
【大屏手機】HONOR 50 Lite中階大屏幕手機　$1,998即日開售
【大屏手機】HONOR 50 Lite中階大屏幕手機　$1,998即日開售
【電話卡實名制】太空卡末日須知！實名制明日生效　即睇Q&A懶人包
【電話卡實名制】太空卡末日須知！實名制明日生效　即睇Q&A懶人包
【元宇宙】 L'Oréal申請虛擬商品商標　為進軍元宇宙作準備
【元宇宙】 L'Oréal申請虛擬商品商標　為進軍元宇宙作準備
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款