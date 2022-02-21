【Apple】蘋果推學生助手App Schooly　管理校園日常活動

▲ Schooly也可根據用戶所添加的數據，在iPhone、iPad等產品中的「主頁」，顯示學生在一天裡的課程、測驗和活動項目摘要。（App store截圖）

各式各樣的應用程式（App），已成為大眾不可或缺的工具，即使學生亦不例外。日前蘋果（Apple）就在應用程式商店App Store發布Schooly App，幫助學生管理他們的學校課堂和功課。

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據《9To5Mac》報道，Schooly能為學生提供工具，讓他們在iPhone、iPad、Mac、甚至Apple Watch上同步處理他們的學園生活安排，學生可自行添加課堂排序，設置學校功課編排，創建老師的聯絡列表等。

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Schooly也可根據用戶所添加的數據，在iPhone、iPad等產品中的「主頁」，顯示學生在一天裡的課程、測驗和活動項目摘要。為幫助學生記錄學園生活安排，Schooly也提示學生即將到來的課堂和功課的繳交時間。由於不同班級會上不同的科目，用戶也可按獨特的圖標進行設定。

可與朋友分享日程安排內容

除以上提及的功能外，Schooly還設有快捷鍵操作，學生可創建工作流程，來檢查日程安排和創建新任務。而且添加了整個日常流程後，還可以與同樣安裝了Schooly App的朋友分享內容。

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責任編輯：陳卓賢