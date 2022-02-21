  • 9°C
香港時間 : 2022221日 (一) 12:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聯想（00992）爆冷染藍 8.1元有貨乘勝加注贏面幾高？

股市 11:55 2022/02/21

分享：

爆冷染藍的聯想 （00992） ，今早開市急彈至9.44元即調頭回落，升幅迅即收窄至約5%。有觀眾以8.1元低位買入，問染藍可否加注？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）指聯想千多億市值，被動資金追貨會較少，短綫宜先趁勢食糊，不宜加注，幾錢為支持位及上望位？立即點擊收看／收聽。→【精華速睇】

*美團急瀉監管殺到？滙豐業績前怎部署？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析*【按此－附time code】

Time code
00：49 - 港股今日焦點速覽　
01：43 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：59 - 亞太股市早段市況速報
03：14 - 美國加息步伐怎預示？借烏俄局勢減慢加息？
07：01 - 美股繼續向下調整    價值股、資源股、銀行股跟跌殺傷力不大
08：05 - 納指跌穿200天綫     科技股短炒建議沽貨
09：08 - 美股或出現技術性熊市   去年若有利潤宜先逐步減持
11：13 - 美股不宜做槓桿    高追短炒要考慮投降
11：33 - 港股上日市況速覽+北水盤路
12：37 - 美團 （03690） 現超跌   搏反彈有何策略？
16：51 - 科技股拖低港股    留意短期恒指可否守24000點
18：01 - ​​預計假期後監管消息會陸續有來   宜做心理準備大市會再向下
19：01 - 滙豐 （00005） 短綫值搏率不高   不宜績前搏入
22：17 - ET一周開倉：滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、NVIDIA（NVDA.US）
27：11 - 觀眾問股：農夫山泉 （09633） 49.6元有貨有冇機會鬆綁？
29：25 - 港股開市初段市況速報
30：03 - 觀眾問股：聯想 （00992） 8.1元買入    染藍可否加注？
32：31 - 觀眾問股：油股可跟車短炒？中海油 （00883） vs 中石油 （00857） 點揀？
34：28 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 2.76元有貨可繼續持有？
38：01 - 港股、內地股市市況跟進
38：34 - 觀眾問股：京東 （09618） 310元有貨長遠前景點睇？現價可加注？
41：31 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 19.5有貨  要不要止蝕？
44：00 - 觀眾問股：中鐵建 （01186） 未有貨現價可入？
45：53 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 182.7元有貨睇中綫好嗎？
47：40 - 觀眾問股：大唐新能源 （01798） 3.04元有貨怎操作？
49：23 - 觀眾問股：中媒能源 （01898） 4.9元低撈    短綫走勢點睇？
50：23 - 觀眾問股：京東健康 （06618） 120元買入點算？
53：42 - 港股、內地股市開市初段市況速報
54：06 - 消息股：康希諾生物 （06185） 、金沙 （01928）
54：51 - 藍籌、科指、國指新貴速報：農夫山泉 （09633） 、聯想 （00992） 、商湯 （00020） 、理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 、信義光能 （00968）
55：50 - 財經日誌提提你
 

欄名 : 3分鐘睇股

相關文章

買國泰航空（00293）搏反彈 前景點睇？
2022/02/18
買國泰航空（00293）搏反彈 前景點睇？
華潤電力836逆市升 黃偉豪：短期有條件反彈
2022/02/18
華潤電力836逆市升 黃偉豪：短期有條件反彈
中國平安2318跌市下靠穩 內險股升勢持續？
2022/02/18
中國平安2318跌市下靠穩 內險股升勢持續？
藥明生物2269跌近2% 兩個原因睇淡前景
2022/02/18
藥明生物2269跌近2% 兩個原因睇淡前景
中鐵建（01186）高位有貨點算好？
2022/02/18
中鐵建（01186）高位有貨點算好？

你可能感興趣

買國泰航空（00293）搏反彈 前景點睇？
13:09 2022/02/18
買國泰航空（00293）搏反彈 前景點睇？
華潤電力836逆市升 黃偉豪：短期有條件反彈
13:33 2022/02/18
華潤電力836逆市升 黃偉豪：短期有條件反彈
中國平安2318跌市下靠穩 內險股升勢持續？
13:40 2022/02/18
中國平安2318跌市下靠穩 內險股升勢持續？

最新專欄文章 更多

科技股吹監管風、港股步入寒冬？留意恒指2月或創低位
今日
科技股吹監管風、港股步入寒冬？留意恒指2月或創低位
美團3690現超跌 短綫博反彈策略
今日
美團3690現超跌 短綫博反彈策略
京東9618股價先升後跌 買賣策略跟進
今日
京東9618股價先升後跌 買賣策略跟進
資金續流向避險股 美股弱勢到幾時？
2022/02/18
資金續流向避險股 美股弱勢到幾時？
紫金礦業（02899）現時止賺可以嗎？
2022/02/18
紫金礦業（02899）現時止賺可以嗎？
聯想集團（00992） 量子電腦 超級電腦 華東電腦（滬：600850） Mac電腦 桌面電腦 電腦設備 電腦軟件 黃金電腦商場 灣仔電腦城
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】ATM外圍續挫、美團ADR低港1.7%　夜期跌183點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】ATM外圍續挫、美團ADR低港1.7%　夜期跌183點（不斷更新）
【業績前瞻】阿里巴巴 2.24 公布季度業績　券商料宏觀經濟轉弱、戰略投資增加不利盈利表現
【業績前瞻】阿里巴巴 2.24 公布季度業績　券商料宏觀經濟轉弱、戰略投資增加不利盈利表現
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券啇認購優惠（不斷更新）
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券啇認購優惠（不斷更新）
【開市追揸沽】美團急瀉監管殺到？滙豐業績前瞻部署（附time code）
【開市追揸沽】美團急瀉監管殺到？滙豐業績前瞻部署（附time code）
【俄烏衝突】美國資管公司：若俄羅斯全面入侵烏克蘭　聯儲局或延後加息
【俄烏衝突】美國資管公司：若俄羅斯全面入侵烏克蘭　聯儲局或延後加息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款