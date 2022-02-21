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【可持續發展】渣打中環富臨閣獲EDGE綠色建築認證　集團冀3年內業務運營達淨零碳排放

Hot Talk 11:40 2022/02/21

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渣打中環富臨閣獲EDGE綠色建築認證　集團冀3年內業務運營達淨零碳排放

渣打（02888）香港宣佈其位於中環的辦公大樓、由置地公司擁有及管理的富臨閣，獲得由世界銀行集團成員國際金融公司（International Finance Corporation）舉辦的 EDGE 綠色建築認證。

該行指有關認證充分肯定了渣打香港和置地公司的共同努力，令富臨閣對比其他同類商業大廈減省約 35% 能源、用水和物料中的隱含能源。渣打香港和置地公司並正商討在富臨閣裝設額外的太陽能發電板，期望令大廈未來兩年達到 EDGE 計劃的高級水平。2020 年，置地公司旗下的遮打大廈和富臨閣在天台所裝置的同類太陽能光伏系統生產共 3 萬度電力。 

渣打香港續指，隨著香港目標在2050年前轉型至碳中和，該行致力在市場上推廣可持續發展。對外，推出一系列創新的可持續金融產品，例如綠色按揭、可持續發展儲蓄戶口及可持續發展存款，並且積極提供綠色和轉型融資，協助客戶實現其淨零碳排放目標。對內，該行正降低業務運營而產生的碳排放，所有辦公室和分行於過去三年合共減少約兩成用電量和逾三成影印機用紙量。 

渣打亞洲兼個人、私人及中小企業銀行部物業主管 Shelley Boland 女士表示，渣打的全球目標是在 2025 年或之前，即僅僅三年之內，令其業務運營達到淨零碳排放。因此，集團正全面革新工作的地方和模式，以減少日常運作的碳排放，而綠化辦公大樓正是其中一項非常關鍵的行動。

置地公司物業管理執行董事胡友鴻表示，置地公司致力與租戶合作實現可持續發展， 一同以建立「淨零碳」社區為目標，樂見公司旗下的租戶對可持續發展的關注度日益提升。 

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