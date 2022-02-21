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【蘋果動向】AirPods變健身教練？　外媒爆料蘋果提交專利技術申請

科技 11:27 2022/02/21

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蘋果最近向美國商標局（USPTO）提交一項專利技術申請，文件內容顯示該技術是與AirPods的姿勢檢測功能相關。（Apple）

蘋果（Apple）AirPods除了提供音訊功能，未來甚至可以成為健身教練！據外媒報道，蘋果最近向美國商標局（USPTO）提交一項專利技術申請，文件內容顯示該技術是與AirPods的姿勢檢測功能相關，外媒預測，未來AirPods可提供實時語音回饋，提醒用戶姿勢動作的正確度，與健身教練相似。

【Beats耳機】蘋果推特別版無線耳機Powerbeats Pro 慶祝NBA 75周年

據《Appleinsider》報道，新專利的技術運作原理是透過AirPods內置的加速器及感應器，收集用戶進行健身運動與頭部運動等相關數據。透過新技術以及使用Apple Fitness+服務的情況下，AirPods將可對用戶的動作細節，如頭部向左或右傾斜擺動、或前傾後仰等動作，提供指導等訊息。

例如當用戶做出高舉手臂的動作時，可透過AirPods感測器所收集的數據紀錄，與相關對應的姿勢作對比，以此來評估用戶的動作姿勢是否正確。若姿勢角度出現偏離，系統會提供即時語音指導說明及建議，讓用戶正確地完成該組訓練。

【虛擬健身】Peloton新模擬訓練遊戲 踩單車變模擬公路賽

系統偵測異常　建議用戶中斷訓練

外媒推斷，該專利技術亦可應用於手機、平板電腦、桌上電腦等屏幕裝置，並顯示該組健身訓練的姿勢動作畫面。若系統偵測到用戶在健身時身體出現異常，也會發出警告提示，建議用戶即時中斷訓練。

目前仍未得悉該專利技術在AirPods推出的時間，但透過蘋果遞交的文件反映，該企有意在AirPods加入健身指導的功能。

【Apple】防止AirTag惡意跟蹤 美國紐約州總檢察長提出多個安全建議

責任編輯：廖淑瑩

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