以色列下月起解封 開放未打新冠疫苗旅客入境

以色列政府宣布放寬多項防疫限制，包括所有旅客不論是否已接種新冠疫苗，只要進行新冠檢測就可入境以色列。以色列更同時取消中小學生的強制家庭新冠檢測要求。

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以色列總理貝內特（Naftali Bennett）周日（20日）宣布，由3月1日起放寬入境及教育方面的防疫限制。

根據新指引，所有年齡的旅客不論有否接種新冠疫苗都可入境，只需提交登機前聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測陰性結果，及在入境後再檢測一次。

衛生部最初建議如果旅客未接種疫苗，只允許12歲以下者入境，並且必須由已接種疫苗的家長陪同，但以色列衛生部長反對上述建議。

至於以色列公民返國無需進行登機前檢測，只需在入境以色列後進行檢測。至於未打針公民如檢測陰性，就無需隔離。

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另外，當局也會分別由本周四（24日）及3月10日起，解除中學生及小學生的強制家居新冠檢測要求。

當地媒體引述一名以色列衛生部官員指，如果當地新冠個案繼續下降，當局很可能會在4月逾越節前取消在室內公共場所戴口罩的要求。

貝內特指政府觀察到當地的發病率數據穩步下降，由於以色列當時是首批封鎖邊境的國家，認為現時是時候重開邊境。

以色列周日宣布單日新增過萬宗確診，是該國自1月2日新增6,615宗以來的最低單日新增確診數。但由於周末檢測數量較低，確診數字也通常會較少。

以色列過去一周有575名新冠重症患者，比例按周下跌36%。周末再多7名新冠患者死亡，累計死亡人數增至9,841人。

以色列截至周末有72.09%人口接種最少1劑疫苗，有65.84%人口接種2劑疫苗。

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責任編輯：鄭錦玲