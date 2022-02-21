【NFT安全】OpenSea用戶遭網絡釣魚攻擊　損失逾1,300萬元

▲ 據區塊鏈安全服務機構PeckShield的調查所得，在過去周六（19日）下午的3個小時裡，黑客鎖定32個OpenSea帳戶，獲得了254個NFT。（法新社）

非同質化代幣（NFT）愈趨普及，同時也成為黑客主要目標，受網絡攻擊的機會亦大增。日前有網絡安全機構發現，有黑客利用NFT交易平台OpenSea早前更新的合約條款，向用戶發出類似官方更新的釣魚詐騙（Phishing）電郵，繼而盜取了該平台用戶逾200個NFT，價值約達170萬美元（約1,300萬港元）。

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據區塊鏈安全服務機構PeckShield的調查所得，在過去周六（19日）下午的3個小時裡，黑客鎖定32個OpenSea帳戶，獲得了254個NFT。被盜的NFT中，有來自Bored Ape Yacht Club和Azuki系列。Web3 is Going Great網誌創建者Molly White估計，被盜的金額為641以太坊，約值1,300萬港元。

猶如簽署空白支票

據外媒《The Verge》了解，黑客是利用大部份NFT合約均用到的Wyvern Protocol開源標準的漏洞，成功哄騙目標人物簽署合約後，再透過漏洞去將目標的NFT物品，在未有付款的情況下轉移擁有權。情況就猶如中招的OpenSea用戶，簽署了一張空白支票，任由黑客填寫銀碼。

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OpenSea：網站並非釣魚攻擊途徑

釣魚攻擊發生時，OpenSea正在更新其合約系統，但OpenSea就否認攻擊源頭是來自新合約。

OpenSea聯合創辦人兼行政總裁Devin Finzer表示，仍不清楚這次網絡釣魚攻擊是在哪裡發生，「我們並不知道有任何受影響的用戶，收到或點擊了可疑郵件中的連結。」OpenSea強調，其網站不是攻擊途徑（Attack Vector），也沒有人利用該平台的NFT鑄幣、購買和銷售等功能的漏洞進行攻擊。

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責任編輯：陳卓賢