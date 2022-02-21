【第五波疫情】招商永隆17分行暫停服務　星期六僅5分行維持服務

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【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間 一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
招商永隆銀行公佈，為配合新型冠狀病毒防疫安排，各分行、招商永隆「私人財富管理」中心及招商永隆「私人銀行」中心有以下營運調整：
|暫停營業分行
|地址
|生效日期
|中區分行
|香港徳輔道中 189 號
|由 2022 年 2 月 8 日(星期二)
至 2022 年 2 月 26 日(星期六) 暫停營業。
|跑馬地分行
|景光街44號
|由2022年2月16日(星期三) 起暫停營業，直至另行通知。
|土瓜灣分行
|土瓜灣道 64 號
|由2022年2月15日(星期二) 起暫停營業，直至另行通知。
|觀塘分行
|九龍牛頭角道 339 號
|由2022年2月15日(星期二) 起暫停營業，直至另行通知。
|元朗分行
|新界安寧路 37 號
|由2022年2月15日(星期二) 起暫停營業，直至另行通知。
|沙田廣場分行
|新界沙田正街 21 號沙田廣場地下 2 號鋪
|由2022年2月15日(星期二) 起暫停營業，直至另行通知。
|北角分行
|香港北角英皇道 361 號
|由 2022 年 2 月 14 日(星期一) 起暫停營業，直至另行通知。
|深水埗分行
|大埔道 111 號
|由2022年2月8日(星期二) 起暫停營業，直至另行通知。
|慈雲山分行
|九龍慈雲山鳳德道 25 號
|由2022年2月8日(星期二) 起暫停營業，直至另行通知。
|美孚分行
|九龍美孚新邨萬事達廣場 1 樓 N94 舖
|由2022年2月8日(星期二) 起暫停營業，直至另行通知。
|屯門分行
|新界屯門鄉事會路 42 號
|由2022年2月8日(星期二) 起暫停營業，直至另行通知。
|將軍澳分行
|新界將軍澳新都城中心一期商場 238 號舖
|由2022年2月8日(星期二) 起暫停營業，直至另行通知。
|紅磡分行
|九龍紅磡蕪湖街 28 號
|由2022年2月8日(星期二) 起暫停營業，直至另行通知。
|香港仔分行
|香港仔大道 201 號
|由2022年2月8日(星期二) 起暫停營業，直至另行通知。
|銅鑼灣分行
|香港銅鑼灣告士打道 262 號中糧大廈 地下
|由2022年2月8日(星期二) 起暫停營業，直至另行通知。
|西區分行
|香港皇后大道西 262 號
|由2022年2月8日(星期二) 起暫停營業，直至另行通知。
|高鐵香港分行
|香港西九龍站地下 WEK G-1 號鋪 (因高鐵站關閉，高鐵香港分行暫停 開放直至另行通知)
|由2022年2月8日(星期二) 起暫停營業，直至另行通知。
除以上分行暫停營業外，其他營運分行將更改營業時間，直至另行通知:
星期一至五:上午 10 時至下午 3 時 30 分
星期六（只適用於下列 5 間分行）：上午 10 時至下午 1 時
此外，星期六只有下列 5 間分行提供銀行服務，營業時間為上午10時至下午1時，直至另行通知:
莊士敦道分行：莊士敦道 118 號
鰂魚涌分行： 鰂魚涌華蘭路 1 號 A
旺角分行：彌敦道 636 號招商永隆銀行中心地庫
觀塘成業街分行：成業街 7 號寧晉中心東廣場 1 樓 149 號舖
荃灣分行：沙咀道 251 號
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