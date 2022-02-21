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【第五波疫情】招商永隆17分行暫停服務　星期六僅5分行維持服務

Hot Talk 11:11 2022/02/21

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招商永隆17分行暫停服務。

招商永隆銀行公佈，為配合新型冠狀病毒防疫安排，各分行、招商永隆「私人財富管理」中心及招商永隆「私人銀行」中心有以下營運調整：

暫停營業分行 地址 生效日期
中區分行 香港徳輔道中 189 號 由 2022 年 2 月 8 日(星期二)
至 2022 年 2 月 26 日(星期六) 暫停營業。
跑馬地分行 景光街44號 由2022年2月16日(星期三) 起暫停營業，直至另行通知。
土瓜灣分行 土瓜灣道 64 號 由2022年2月15日(星期二) 起暫停營業，直至另行通知。
觀塘分行 九龍牛頭角道 339 號 由2022年2月15日(星期二) 起暫停營業，直至另行通知。
元朗分行 新界安寧路 37 號 由2022年2月15日(星期二) 起暫停營業，直至另行通知。
沙田廣場分行 新界沙田正街 21 號沙田廣場地下 2 號鋪 由2022年2月15日(星期二) 起暫停營業，直至另行通知。
北角分行 香港北角英皇道 361 號 由 2022 年 2 月 14 日(星期一) 起暫停營業，直至另行通知。
深水埗分行 大埔道 111 號 由2022年2月8日(星期二) 起暫停營業，直至另行通知。
慈雲山分行 九龍慈雲山鳳德道 25 號 由2022年2月8日(星期二) 起暫停營業，直至另行通知。
美孚分行 九龍美孚新邨萬事達廣場 1 樓 N94 舖 由2022年2月8日(星期二) 起暫停營業，直至另行通知。
屯門分行 新界屯門鄉事會路 42 號 由2022年2月8日(星期二) 起暫停營業，直至另行通知。
將軍澳分行 新界將軍澳新都城中心一期商場 238 號舖 由2022年2月8日(星期二) 起暫停營業，直至另行通知。
紅磡分行 九龍紅磡蕪湖街 28 號 由2022年2月8日(星期二) 起暫停營業，直至另行通知。
香港仔分行 香港仔大道 201 號 由2022年2月8日(星期二) 起暫停營業，直至另行通知。
銅鑼灣分行 香港銅鑼灣告士打道 262 號中糧大廈 地下 由2022年2月8日(星期二) 起暫停營業，直至另行通知。
西區分行 香港皇后大道西 262 號 由2022年2月8日(星期二) 起暫停營業，直至另行通知。
高鐵香港分行 香港西九龍站地下 WEK G-1 號鋪 (因高鐵站關閉，高鐵香港分行暫停 開放直至另行通知) 由2022年2月8日(星期二) 起暫停營業，直至另行通知。

除以上分行暫停營業外，其他營運分行將更改營業時間，直至另行通知:

星期一至五:上午 10 時至下午 3 時 30 分
星期六（只適用於下列 5 間分行）：上午 10 時至下午 1 時

此外，星期六只有下列 5 間分行提供銀行服務，營業時間為上午10時至下午1時，直至另行通知:

莊士敦道分行：莊士敦道 118 號
鰂魚涌分行： 鰂魚涌華蘭路 1 號 A
旺角分行：彌敦道 636 號招商永隆銀行中心地庫
觀塘成業街分行：成業街 7 號寧晉中心東廣場 1 樓 149 號舖
荃灣分行：沙咀道 251 號

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