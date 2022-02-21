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【第五波疫情】招商永隆新增3家分行停業、累計20家　銅鑼灣分行周二復業

Hot Talk 14:07 2022/02/21

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招商永隆17分行暫停服務。

招商永隆銀行公佈，新增3家招商永隆分行停業，分別是鰂魚涌分行、莊士敦道分行、旺角分行。招商永隆銀行指出，鰂魚涌分行有一名員工於2月18日（星期五）初步檢測結果為陽性，而莊士敦道分行、旺角分行各有一名員工快速檢測為陽性，3人最後上班日都為2月18日。

招商永隆銀行現有20家分行停業，當中銅鑼灣分行將於2月22日（星期二）起恢復營業，而據該行通告，中區分行只會停業至26日（星期六），但該行指沒有恢復服務日期資料。

暫停營業分行 地址 暫停服務日期 暫定恢復服務日
中區分行 香港徳輔道中 189 號 2月8日至26日 沒有提供
銅鑼灣分行 香港銅鑼灣告士打道 262 號中糧大廈 地下 2月8日至21日 2月22日
鰂魚涌分行 鰂魚涌華蘭路 1 號 A 2月21日起 另行通知
旺角分行 彌敦道 636 號招商永隆銀行中心地庫
莊士敦道分行 莊士敦道 118 號
跑馬地分行 景光街 44 號 2月16日 另行通知
沙田廣場分行 新界沙田正街 21 號沙田廣場地下 2 號鋪 2月15日 另行通知
元朗分行 新界安寧路 37 號
觀塘分行 九龍牛頭角道 339 號
土瓜灣分行 土瓜灣道 64 號
北角分行 香港北角英皇道 361 號 2月14日 另行通知
深水埗分行 大埔道 111 號 2月8日 另行通知
慈雲山分行 九龍慈雲山鳳德道 25 號
美孚分行 九龍美孚新邨萬事達廣場 1 樓 N94 鋪
屯門分行 新界屯門鄉事會路 42 號
將軍澳分行 新界將軍澳新都城中心一期商場 238 號鋪
紅磡分行 九龍紅磡蕪湖街 28 號
香港仔分行 香港仔大道 201 號
西區分行 香港皇后大道西 262 號
高鐵香港分行 香港西九龍站地下 WEK G-1 號鋪 由高鐵站關閉停業至今

除以上分行暫停營業外，其他營運分行將更改營業時間，直至另行通知：

星期一至五：上午 10 時至下午 3 時 30 分
星期六（只適用於下列 5 間分行）：上午 10 時至下午 1 時

此外，星期六只有下列4間分行提供銀行服務，營業時間為上午10時至下午1時，直至另行通知：

銅鑼灣分行：香港銅鑼灣告士打道 262 號中糧大廈地下
太子分行： 荔枝角道 17 號
觀塘成業街分行：成業街 7 號寧晉中心東廣場 1 樓 149 號舖
荃灣分行：沙咀道 251 號

烏克蘭、俄羅斯局勢反覆怎解讀？重溫《開市揸沽》助你看清形勢，做好一周部署（附time code）

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