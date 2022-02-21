【第五波疫情】招商永隆新增3家分行停業、累計20家 銅鑼灣分行周二復業
Hot Talk 14:07 2022/02/21
招商永隆銀行公佈，新增3家招商永隆分行停業，分別是鰂魚涌分行、莊士敦道分行、旺角分行。招商永隆銀行指出，鰂魚涌分行有一名員工於2月18日（星期五）初步檢測結果為陽性，而莊士敦道分行、旺角分行各有一名員工快速檢測為陽性，3人最後上班日都為2月18日。
招商永隆銀行現有20家分行停業，當中銅鑼灣分行將於2月22日（星期二）起恢復營業，而據該行通告，中區分行只會停業至26日（星期六），但該行指沒有恢復服務日期資料。
|暫停營業分行
|地址
|暫停服務日期
|暫定恢復服務日
|中區分行
|香港徳輔道中 189 號
|2月8日至26日
|沒有提供
|銅鑼灣分行
|香港銅鑼灣告士打道 262 號中糧大廈 地下
|2月8日至21日
|2月22日
|鰂魚涌分行
|鰂魚涌華蘭路 1 號 A
|2月21日起
|另行通知
|旺角分行
|彌敦道 636 號招商永隆銀行中心地庫
|莊士敦道分行
|莊士敦道 118 號
|跑馬地分行
|景光街 44 號
|2月16日
|另行通知
|沙田廣場分行
|新界沙田正街 21 號沙田廣場地下 2 號鋪
|2月15日
|另行通知
|元朗分行
|新界安寧路 37 號
|觀塘分行
|九龍牛頭角道 339 號
|土瓜灣分行
|土瓜灣道 64 號
|北角分行
|香港北角英皇道 361 號
|2月14日
|另行通知
|深水埗分行
|大埔道 111 號
|2月8日
|另行通知
|慈雲山分行
|九龍慈雲山鳳德道 25 號
|美孚分行
|九龍美孚新邨萬事達廣場 1 樓 N94 鋪
|屯門分行
|新界屯門鄉事會路 42 號
|將軍澳分行
|新界將軍澳新都城中心一期商場 238 號鋪
|紅磡分行
|九龍紅磡蕪湖街 28 號
|香港仔分行
|香港仔大道 201 號
|西區分行
|香港皇后大道西 262 號
|高鐵香港分行
|香港西九龍站地下 WEK G-1 號鋪
|由高鐵站關閉停業至今
除以上分行暫停營業外，其他營運分行將更改營業時間，直至另行通知：
星期一至五：上午 10 時至下午 3 時 30 分
星期六（只適用於下列 5 間分行）：上午 10 時至下午 1 時
此外，星期六只有下列4間分行提供銀行服務，營業時間為上午10時至下午1時，直至另行通知：
銅鑼灣分行：香港銅鑼灣告士打道 262 號中糧大廈地下
太子分行： 荔枝角道 17 號
觀塘成業街分行：成業街 7 號寧晉中心東廣場 1 樓 149 號舖
荃灣分行：沙咀道 251 號
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