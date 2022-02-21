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馬克龍稱成功斡旋 拜登普京同意舉行峰會

環球政治 10:55 2022/02/21

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烏克蘭與俄羅斯的緊張局勢維持多時，各方仍積極尋求方法降溫。法國總統馬克龍日前表示，與美國總統拜登及俄羅斯總統普京通電後，雙方原則上同意舉行峰會，前提是俄羅斯不會入侵烏克蘭。並尋求促成烏克蘭東部停火。

【烏克蘭】政府軍2死4傷 澤連斯基要求與普京對話 【下一頁】

法國總統辦公室周日（20日）表示，馬克龍（Emmanuel Macron）與拜登（Joe Biden）及普京（Vladimir Putin）通電後，兩者原則上同意舉行峰會，商討烏克蘭局勢。總統辦公室指出。峰會內容將在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）於周四（24）的會晤決定。

據悉，馬克龍周日兩度與普京通電，維時約3小時，中間抽出15分鐘聯絡拜登。馬克龍指美俄元首同意舉行峰會討論歐洲安全協議未來走向，他更尋求促成達成烏克蘭東部停火。但俄羅斯未有同意，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面的提議。

烏東平民撤入俄羅斯 首批難民抵俄 【下一頁】

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）確認，拜登準備好參與峰會，但重申一切建基於俄羅斯不會入侵烏克蘭，強調美國向來準備循外交手段解決，並再次表明一旦入侵發生，美國同樣預準作出迅速及有力回應。普薩基指出，近來俄羅斯似乎持續準備全面入侵烏克蘭。

俄羅斯克里姆林宮亦確認普京與馬克龍曾通電，暗示普京願意在烏克蘭問題稍為退讓，讓外交討論更有空間展開。法國總統辦公室表示，勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）可能未來數日內與拉夫羅夫會面，商討與烏克蘭及盟友舉行會議的機會。有指，法俄同意重啟「諾曼第模式」（Normandy format）會議，加入德國及烏克蘭組成四方會談。

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責任編輯：吳漢培

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