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【中國經濟】官媒：外部環境更趨不確定　美幣策收緊前人行應適時降準降息

宏觀解讀 10:46 2022/02/21

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【中國經濟】官媒：外部環境更趨不確定　美幣策收緊前人行應適時降準降息

官媒《中國證券報》引述專家指，內地經濟運行恢復向好的訊號正陸續出現，但外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，應把握好聯儲局貨幣政策收緊前的時間窗口，適時降準、降息。

報導引述浙商證券首席經濟學家李超指，中國PMI連續3個月處於景氣水平，經濟回暖、信貸企穩的前瞻信號已經出現，今年一季度經濟表現將超市場預期。但當前經濟形勢更加嚴峻復雜，穩增長仍面臨較大壓力和挑戰。向外看，新冠肺炎疫情反覆，全球產業鏈和供應鏈面臨再調整；海外通脹居高不下，主要經濟體寬鬆政策加快退出，全球金融市場面臨新考驗。向內看，中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，經濟運行處於爬坡過坎的關口。

報導稱，為穩定宏觀經濟大盤，政策還需長短相濟、持續發力。

業內人士認為，應把握好聯儲局貨幣政策收緊前的時間窗口，繼續用好總量和結構手段，加大逆周期調節力度，適時採取降準、降息、增強人民幣匯率彈性等方式，進一步提振總需求，增強市場主體信心。

同時，在維持合意融資環境前提下，引導金融資源流向經濟重點領域和薄弱環節，服務經濟高質量發展。專家指出，應讓宏觀調控工具箱更為豐富靈活。例如，深化重點領域改革，持續激發市場主體活力；運用市場化機制激勵企業創新投入；實施擴大內需戰略，增強發展內生動力。

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