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【第五波疫情】螞蟻集團旗下AlipayHK減免中小商戶交易費　為期6個月

Hot Talk 10:39 2022/02/21

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【第五波疫情】螞蟻集團旗下AlipayHK減免中小商戶交易費　為期6個月

阿里巴巴 （09988） 同系螞蟻集團上周五宣布向「全港社區抗疫連線」捐款1000萬元後，最新宣布旗下AlipayHK將為中小商戶推出減免交易費措施，為期6個月，期望幫助一眾商戶減輕負擔。

螞蟻集團表示，從2月1日起，所有使用AlipayHK「商戶碼」的中小商戶，將獲得為期6個月的交易費減免。而在AlipayHK App內更設有香港抗疫專區「抗疫Go」，為用戶提供抗疫資訊和生活服務。

螞蟻集團上周五透過螞蟻公益基金會向「全港社區抗疫連線」捐贈1,000萬港元，相關款項將用於醫護人員防護物資補給和生活物資保障。

「全港社區抗疫連線」總召集人為港區人大代表陳振彬，近期不乏商界、中資科企向其捐款。

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