▲ 【內房危機】內房股領跌融創挫一成 中國1月份住宅價格升幅收窄、價格下降城市增加

內房股再度下跌，融創 （01918） 更是領跌行業，大跌10%，報8.8元，再考驗1月17日的8.47元低位，世茂 （00813） 、中國奧園 （03883） 、合景泰富 （01813） 亦跌逾4%。

中國國家統計局表示，1月各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年升幅總體收窄，按年下降城市個數增加， 1月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲4.4%，漲幅與上月相同；二手住宅同比上漲4.1%，漲幅比上月回落1.2個百分點。

另外，1月份，在70個大中城市之中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年下降城市分別有20個和30個，比上月分別增加3個和4個。

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編輯：姚卓然