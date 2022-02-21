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【內房危機】內房股領跌融創挫一成　中國1月份住宅價格升幅收窄、價格下降城市增加

股市 10:32 2022/02/21

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【內房危機】內房股領跌融創挫一成　中國1月份住宅價格升幅收窄、價格下降城市增加

內房股再度下跌，融創 （01918） 更是領跌行業，大跌10%，報8.8元，再考驗1月17日的8.47元低位，世茂 （00813） 、中國奧園 （03883） 、合景泰富 （01813） 亦跌逾4%。

中國國家統計局表示，1月各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年升幅總體收窄，按年下降城市個數增加， 1月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲4.4%，漲幅與上月相同；二手住宅同比上漲4.1%，漲幅比上月回落1.2個百分點。

另外，1月份，在70個大中城市之中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年下降城市分別有20個和30個，比上月分別增加3個和4個。

【開市追揸沽】美團急瀉監管殺到？滙豐業績前瞻部署（附time code）

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【內房危機】正榮地產再瀉一成　未能償還3月到期債務、徵求債權人同意豁免索賠、對短期流動性謹慎

【LPR】人行2月LPR維持不變　1年期LPR為3.7%、5年期為4.6%

【港股市況】恒生指數低開218點後跌幅收窄　美團低開半成後倒升2%、藍籌新貴聯想曾升逾9%（不斷更新）

編輯：姚卓然

港股 融創中國（01918） 世茂集團（00813） 合景泰富集團（01813） 國家統計局 民企內房股 中國奧園（03883） 中國

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