【美股期貨】道指期貨跌逾500點　俄股瀉1成盧布跌3%（不斷更新）

俄羅斯正式出手，承認烏克蘭東部地區獨立，普京在克里姆林宮舉行的儀式上與烏東分離主義勢力領導人簽署了援助及合作協議。他說：「我認為有必要做出這個很早就該做出的決定，承認頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國的獨立與主權。」俄羅斯盧布跌3%。

【07：51】道指期貨最新跌519點，報33488點。

==以下2月21日（周一）股市==

【俄烏衝突】高盛：俄烏危機若全面爆發 納指恐跌近一成、標指或跌6%

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普京要求基輔政府立即停止一切軍事行動，否則將對「可能繼續發生的流血」承擔全部責任。普京在電視講話中表示，前蘇聯加盟共和國是由布爾什維克創建的，不應該被視為真正的獨立國家。

克里姆林宮聲明指，普京在電視講話前幾小時已告訴法國總統馬克龍和德國總理朔爾茨打算簽署這項法令，他們在電話會上「表示失望」，但說願意繼續談判。

歐美國家警告，對烏克蘭的任何干預，都將導致對俄羅斯迅速而嚴厲的經濟制裁。不過，如果普京發動進攻，自己不會派兵進入烏克蘭。

聯合國秘書長指，俄羅斯侵犯了烏克蘭的領土完整。

白宮新聞秘書Jen Psaki發表聲明，美國總統拜登將很快發布一項行政命令，禁止美國人員在俄羅斯支持的烏克蘭分離地區進行新的投資、貿易和融資。

外電引述消息人士指，美國拜登政府已預備針對俄羅斯的初步制裁方案，包括禁止美國金融機構為俄羅斯主要銀行處理交易。俄股全球跌勢最勁，急瀉17%，收市跌13%。

【俄烏衝突】若俄羅斯入侵烏克蘭 拜登政府據報或即斷美俄銀行交易

俄羅斯聯邦安全局21日發布消息稱，當天上午從烏克蘭境內發射的一枚砲彈擊中了俄羅斯羅斯托夫地區的一座邊防哨所，建築物被完全摧毀，但沒有造成人員傷亡。烏克蘭邊防局表示，烏方沒有從烏克蘭領土向俄羅斯羅斯托夫地區邊防檢查站開火。

【俄烏衝突】俄羅斯IRTS指數跌逾一成 俄稱5名嘗試越境破壞分子被殺死、烏方否認

美國武裝部隊防御準備狀態（Defcon）已達3級，該警報系統共5個級別。美國武裝部隊防御准備狀態警報系統官網21日顯示，當前警報評估等級已達3級。1級為最高級別，相當於戰爭狀態或核威脅。歷史上有3次達到3級警戒，分別是1962年古巴導彈危機、1991年海灣戰爭和2001年的911襲擊。

俄羅斯外長拉夫羅夫表示，應繼續與美國進行外交努力。市場憂慮稍為降溫。

美股期貨周一於亞洲時段向上，其中道指期貨升逾百點，納指期貨亦微升。在烏克蘭局勢升溫後，道指期貨下跌，最多跌283點或0.8%，納指期貨最多跌1.9%。

美國今日因華盛頓誕辰紀念日，美股休市。

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即市走勢：

【22：36】俄羅斯外長拉夫羅夫表示，應繼續與美國進行外交努力。市場憂慮稍為降溫。

【21：23】道指期貨跌254點，納指期貨跌1.5%，歐股亦跌逾擴大，德股及法股跌逾2%，英股跌近1%。

【18：15】克里姆林宮表示，俄羅斯與美國兩位總統之間的峰會「尚無具體計劃」，道指期貨升幅收窄。

【17：46】俄烏局勢持續緊張下，美國總統拜登與俄羅斯總統普京原則上同意舉行峰會，討論烏克蘭危機。道指期貨升102點，納指期貨升0.1%，標指期貨升12點。歐股則表現分歧，英股及徳股升0.3%及0.1%，法股則跌0.3%。

【12：20】道指期貨最新升149點，報34228點，標指期貨升18點，報4367點；納指期貨升24點或0.2%，報14033點。

【10：18】美股期貨轉升，道指期貨升144點，報34223點；標指期貨升22點，報4371點；納指期貨升61點或0.4%，報14071點。

【10：17】美國總統拜登與俄羅斯總統普京原則上同意舉行峰會，討論烏克蘭危機。白宮表示，原則是前提俄羅斯不入侵烏克蘭。

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【07：30】【俄烏衝突】美國資管公司：若俄羅斯全面入侵烏克蘭 聯儲局或延後加息

【07：30】俄羅斯烏克蘭局勢持續緊張，美股上周五續受累戰雲密布，反覆下滑。道指周五早段曾升111點，午市轉跌，一度挫335點，收市跌232點，報34079點；標指跌31點，報4348點；納指挫1.23%，報13548點。

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*烏克蘭、俄羅斯局勢反覆怎解讀？重溫《開市揸沽》助你看清形勢，做好一周部署*

責任編輯：梁浩碩