【美股期貨】烏克蘭傳零星戰火　俄股瀉1成　道指期貨轉跌（不斷更新）

俄羅斯烏克蘭局勢持續緊張下，美國總統拜登與俄羅斯總統普京原則上同意舉行峰會，討論烏克蘭危機。不過，克里姆林宮表示，俄羅斯與美國兩位總統之間的峰會「尚無具體計劃」，反映大國之間的博弈，消息隨時反反覆覆。

俄羅斯聯邦安全局21日發布消息稱，當天上午從烏克蘭境內發射的一枚砲彈擊中了俄羅斯羅斯托夫地區的一座邊防哨所，建築物被完全摧毀，但沒有造成人員傷亡。烏克蘭邊防局表示，烏方沒有從烏克蘭領土向俄羅斯羅斯托夫地區邊防檢查站開火。

【俄烏衝突】俄羅斯IRTS指數跌近一成 俄稱烏克蘭境內發出炮彈擊中其邊防站、烏方否認

美股期貨周一於亞洲時段向上，其中道指期貨升逾百點，納指期貨亦微升。在烏克蘭局勢升溫後，道指期貨下跌

美國今日因華盛頓誕辰紀念日，美股休市。

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即市走勢：

【19：52】

【18：15】克里姆林宮表示，俄羅斯與美國兩位總統之間的峰會「尚無具體計劃」，道指期貨升幅收窄。

【17：46】俄烏局勢持續緊張下，美國總統拜登與俄羅斯總統普京原則上同意舉行峰會，討論烏克蘭危機。道指期貨升102點，納指期貨升0.1%，標指期貨升12點。歐股則表現分歧，英股及徳股升0.3%及0.1%，法股則跌0.3%。

【12：20】道指期貨最新升149點，報34228點，標指期貨升18點，報4367點；納指期貨升24點或0.2%，報14033點。

【10：18】美股期貨轉升，道指期貨升144點，報34223點；標指期貨升22點，報4371點；納指期貨升61點或0.4%，報14071點。

【10：17】美國總統拜登與俄羅斯總統普京原則上同意舉行峰會，討論烏克蘭危機。白宮表示，原則是前提俄羅斯不入侵烏克蘭。

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【07：30】【俄烏衝突】美國資管公司：若俄羅斯全面入侵烏克蘭 聯儲局或延後加息

【07：30】俄羅斯烏克蘭局勢持續緊張，美股上周五續受累戰雲密布，反覆下滑。道指周五早段曾升111點，午市轉跌，一度挫335點，收市跌232點，報34079點；標指跌31點，報4348點；納指挫1.23%，報13548點。

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責任編輯：梁浩碩