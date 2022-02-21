【美股期貨】拜登、普京原則上同意會談　道指期貨升144點、美股假期休市（不斷更新）

俄烏局勢持續緊張下，美國總統拜登與俄羅斯總統普京原則上同意舉行峰會，討論烏克蘭危機。美股期貨周一於亞洲時段向上，其中道指期貨升144點，納指期貨升61點或0.4%。美國今日因華盛頓誕辰紀念日，美股休市。

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即市走勢：

【10：18】美股期貨轉升，道指期貨升144點，報34223點；標指期貨升22點，報4371點；納指期貨升61點或0.4%，報14071點。

【10：17】美國總統拜登與俄羅斯總統普京原則上同意舉行峰會，討論烏克蘭危機。白宮表示，原則是前提俄羅斯不入侵烏克蘭。

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【07：30】【俄烏衝突】美國資管公司：若俄羅斯全面入侵烏克蘭 聯儲局或延後加息

【07：30】俄羅斯烏克蘭局勢持續緊張，美股上周五續受累戰雲密布，反覆下滑。道指周五早段曾升111點，午市轉跌，一度挫335點，收市跌232點，報34079點；標指跌31點，報4348點；納指挫1.23%，報13548點。

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責任編輯：梁浩碩