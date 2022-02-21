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【美股期貨】拜登、普京原則上同意會談　道指期貨升幅收窄、美股假期休市（不斷更新）

股市 18:16 2022/02/21

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俄烏局勢持續緊張下，美國總統拜登與俄羅斯總統普京原則上同意舉行峰會，討論烏克蘭危機。不過，克里姆林宮表示，俄羅斯與美國兩位總統之間的峰會「尚無具體計劃」，反映大國之間的博弈，消息隨時反反覆覆。

美股期貨周一於亞洲時段向上，其中道指期貨升逾百點，納指期貨亦微升。

美國今日因華盛頓誕辰紀念日，美股休市。

港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁】

即市走勢：

【18：15】克里姆林宮表示，俄羅斯與美國兩位總統之間的峰會「尚無具體計劃」，道指期貨升幅收窄。

【17：46】俄烏局勢持續緊張下，美國總統拜登與俄羅斯總統普京原則上同意舉行峰會，討論烏克蘭危機。道指期貨升102點，納指期貨升0.1%，標指期貨升12點。歐股則表現分歧，英股及徳股升0.3%及0.1%，法股則跌0.3%。

【12：20】道指期貨最新升149點，報34228點，標指期貨升18點，報4367點；納指期貨升24點或0.2%，報14033點。

【10：18】美股期貨轉升，道指期貨升144點，報34223點；標指期貨升22點，報4371點；納指期貨升61點或0.4%，報14071點。

【10：17】美國總統拜登與俄羅斯總統普京原則上同意舉行峰會，討論烏克蘭危機。白宮表示，原則是前提俄羅斯不入侵烏克蘭。

【09：14】【俄烏衝突】金價升穿1900關創逾8個月高　花旗料短期升至1950美元惟中期仍看淡

【07：30】【俄烏衝突】美國資管公司：若俄羅斯全面入侵烏克蘭　聯儲局或延後加息

【07：30】俄羅斯烏克蘭局勢持續緊張，美股上周五續受累戰雲密布，反覆下滑。道指周五早段曾升111點，午市轉跌，一度挫335點，收市跌232點，報34079點；標指跌31點，報4348點；納指挫1.23%，報13548點。

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美股上周動態，詳情請看：【下一頁】

*烏克蘭、俄羅斯局勢反覆怎解讀？重溫《開市揸沽》助你看清形勢，做好一周部署*

責任編輯：梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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