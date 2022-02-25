【美股市況】歐洲天然氣價升50%　納指倒升 道指跌幅收窄至逾500點　（不斷更新）

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俄羅斯烏克蘭開火，觸發股債滙三殺，環球市場經歷「黑色星期四」。俄羅斯總統普京表示授權在烏克蘭東部頓巴斯地區採取特別軍事行動，應對來自烏克蘭的威脅，保護平民，強調並非以佔領烏克蘭為目標。

歐洲天然氣價格一度上漲50%。道指曾跌859點，納指曾跌3.4%，其後跌幅收窄。

納指去年11月高企16057點，今日低見12587點，高位回調21.6%陷入「技術性熊市」，資金隨即趁低吸納，跌幅一度收窄至不足0.2%，增長股代表Tesla（美：TSLA）更一度轉升，高低波幅超過一成，亦反映市況極度波動。

外圍風險未除，留意最新消息：（1）烏克蘭總統澤連斯基最新宣布，烏克蘭與俄羅斯斷交；（2）俄羅斯軍隊支持烏東地區民間武裝力量繼續步步進逼；（3）歐盟計劃對普京個人進行制裁。（4）克里姆林宮：目標是「解放烏克蘭」，令其擺脫「法西斯主義」；（5）烏克蘭邊防局在聲明中稱，「俄羅斯軍車攻進」與白俄羅斯接壤的「基輔地區」；（6）俄政府稱準備好在制裁和其他威脅面前，保護金融市場和大型俄企。（7）拜登美國時間12時30分發表講話，下午4時公布制裁方案。（8）基輔機場附近激烈交火。

歐洲股市周四收市暴跌，歐洲STOXX 600指數初步收跌3.15%，德國DAX 30指數跌4.02%，法國股指跌3.99%，英國股指跌3.57%，意大利股指跌3.76%。

里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）稱判斷俄羅斯入侵烏克蘭，是否改變聯儲局近期加息計劃的理由，還為時過早，他指美國勞動力市場吃緊，通脹居高不下並在擴大，時間將證明烏克蘭局勢是否會改變利率前景。

外電報道，美國政府高級官員表示，聯合國決議草案要求俄羅斯立即、完全、無條件地從烏克蘭撤軍；聯合國安理會草案確認烏克蘭的主權、獨立、統一和領土完整；預計俄羅斯將否決這份聯合國安理會決議草案；正在積極與聯合國安理會成員就決議草案進行談判。

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經濟數據：

【美國失業救濟金人數】美國上周新申失業救濟金人數跌至23.2萬人 好過預期

【美國經濟數據】美國第4季GDP按季年率修正值為增長7% 符預期

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即市走勢：

【00：31】歐洲股市周四收盤暴跌，歐洲STOXX 600指數初步收跌3.15%，德國DAX 30指數跌4.02%，法國股指跌3.99%，英國股指跌3.57%，意大利股指跌3.76%。

【00：26】納指倒升15點；道指跌幅收窄至540點或1.6%；標指跌0.8%

【00：01】紐約原油期貨短線震盪0.23美元，最低觸及97.07美元，漲幅收窄至不足5.7%，美國能源信息署（EIA）發布政府版原油庫存週報，上周原油庫存增加451萬桶，投資者集中關注俄羅斯軍事打擊烏克蘭的進展。

【23：11】歐洲天然氣價格一度上漲50%

【23：00】拜登美國時間12時30分發表講話，下午4時公布制裁方案。

【22：31】美股開市，道指低開836點，納指跌3.1%，標指跌2.6%。

【21：45】道指期貨跌819點，納指期貨跌3.2%。

【21：30】美國上周新申領失業救濟人數減至23.2萬人。

【19：54】道指期貨跌801點，納指期貨跌3%。

【17：45】道指期貨跌618點，納指期貨跌2.5%，標指期貨跌78點。

【15：44】道指期貨跌845點，納指期貨跌3.3%，標指期貨跌2.6%。

【15：18】道指期貨跌821點，報32310點；標指跌106點，報4119點；納指期貨跌430點或3.2%，報13079點。

【12：19】【俄烏衝突】環球股市齊挫逾2% 俄軍據報已登陸烏克蘭奧迪沙

【11：50】【國際油價】俄羅斯將在烏克蘭採取軍事行動 油價急彈逾3%、布油見100美元

【11：49】道指期貨曾跌逾800點，最新跌勢略喘定，跌652點，報32479點。

【11：38】道指期貨最新跌幅擴大至732點，報32408點；標指期貨跌93點，報4132點；納指期貨跌363點或2.7%，報13146點。

【11：09】道指期貨跌543點，報32587點；標指期貨跌75點，報4150點；納指期貨跌294點或2.2%，報13215點。

【11：09】 俄羅斯總統普京發表講話，宣布俄羅斯將在烏克蘭發動軍事行動。美國全國廣播公司（NBC）新聞報道稱，烏克蘭首都基輔聽到了爆炸聲。

【08：49】【美企業績】勞氏季績勝預期 今年擬回購約120億美元、調高今年收入預測

【08：49】【eBay業績】eBay季度指引低於預期 股價盤後曾挫11%

【08：28】【美國加息】聯儲局官員戴利態度突轉鷹：加息需更緊迫、今年至少加息四次

*【ET財智Talk】中銀香港特約：虎進金來 虎年可持續發展投資機遇*

==以下2月23日（周三）股市==

美繼續加碼對俄羅斯實施制裁，總統拜登周三宣布，制裁俄羅斯輸送天然氣至歐洲管道項目「北溪2號」（Nord Stream 2） ； 加上伊朗突召回核談判代表，並敦促西方要務實，顯示核談判短期難達共識，多項利淡消息拖累美股，道指尾段跌幅擴大至超過500點，特斯拉瀉7%。

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道指高開後曾漲235點，惟中段掉頭回落，收市跌464點或1.38%，報33131點；標指跌79點或1.84%，報4225點；納指跌344點或2.57%，報13037點。

蘋果跌2.59%；思科（Cisco）跌3.3%。油股雪佛龍逆市抽高2.41%。

紐約期金價創13個月高，升0.2%，收報1910.4美元 ； 鈀價創半年高位。俄羅斯是全球第三大產金國，也是最大產鈀國。高盛商品研究部預料 ， 商品價格進入超級升市 ； 升勢不單涉及石油，黃金與鋁價格同樣會上揚。

美元呈強，美滙指數漲0.2%，報96.23；美國10年期債息漲4基點，報1.984厘。

拜登威脅，美方在進一步制裁俄羅斯方面，行動不會遲疑不決。美國此前已制裁針對俄羅斯的銀行和主權債務，切斷俄羅斯獲得西方的融資渠道。俄外交部表示，將對美國的制裁作出強力回應，「會讓美方感到痛苦」。

美國國防部官員表示，俄羅斯已經為大規模入侵烏克蘭做好準備，目前已部署約15萬兵力，當中八成部署在距離烏克蘭邊境數公里的前線位置，準備展開攻擊，目前只等待總統普京拍板。

多國對俄羅斯實施制裁，歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，俄軍如進入由烏克蘭政府控制的地區，歐盟準備加大制裁力度，包括貿易制裁，禁止部分俄羅斯商品入口。

烏克蘭宣布全國進入緊急狀態，總統澤連斯基預計，將對俄實施更多制裁，而烏克蘭軍隊做好了一切準備。烏克蘭外交部促請在俄公民立即離開，國會並通過制裁351名俄羅斯人，包括國會議員。

市場最新考慮因素：（1）美國制裁俄羅斯的力度；（2）德國稱可以不依賴俄羅斯天然氣，但將十分艱難；（3）英國央行行長貝利：市場動盪期間可能暫停量化緊縮；（4）烏克蘭危機加劇之際，歐洲央行管委Villeroy強調政策的靈活性。（5）英國向烏克蘭提供更多防禦武器。（6）英國警告烏克蘭危機引發通脹風險。（7）歐央行據報通知在俄羅斯有業務的銀行，上報在俄羅斯的風險敞口，評估制裁風險。

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即市走勢：

【02：23】摩根大通：第二季度布蘭特原油均價料升至110美元

包括Natasha Kaneva在內的摩根大通分析師在報告中寫道，原油價格可能在下一季度持續高企。當前預計第二季度布蘭特原油均價為每桶110美元，紐約原油均價為每桶107美元，對美、布兩油的這一預期均較此前預期高出22美元。

此外，預計今年底布蘭特原油將回落至平均每桶90美元水平。該預測假設俄羅斯和西方國家在烏克蘭問題上的緊張局勢進一步升級，同時伊朗核協議達成，得以向市場注入一些供應。東歐緊張局勢給油價煽風點火的同時，交易員還預計，供不應求的局面正在壓縮全球石油庫存。

【02：10】美國及其盟友尋求加大對俄羅斯制裁力度，美股跌幅加劇，道指跌114點，納指跌0.9%，標指跌0.4%，Tesla（美：TSLA）跌逾4%，失守800美元關

【02：07】德國東歐經濟關係委員會：切斷俄羅斯與SWIFT（銀行結算系統）的聯繫將是激進的一步。

【02：02】美國5年期債息持穩於1.8880%附近，漲約2.5個基點，此前美國財政部5年期國債標售得標利率為1.88%。

【01：51】歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯表示，如果俄羅斯軍隊進入分裂勢力地區以外的烏克蘭領土，歐盟將對莫斯科實施第二輪制裁。

【01：46】美國向烏克蘭發出警告，稱俄羅斯可能在48小時內全面入侵

據媒體報道，美國情報官員向該媒體透露，拜登政府已告知烏克蘭總統澤連斯基，情報顯示俄羅斯很有可能在未來48小時內對烏克蘭發動全面入侵。

一位與烏克蘭政府關係密切的消息人士向Newsweek證實，他們收到這樣的警告，但他指出這是基輔在一個月內第三次被告知要為即將到來的俄羅斯大規模軍事行動做好準備。美國情報官員補充說，飛機觀察員的報告還顯示俄羅斯今天早些時候侵犯了烏克蘭領空，俄偵察機在烏克蘭上空短暫飛行了一段時間。

【01：20】烏克蘭議會批准在全國實施緊急狀態。

【01：09】Meta Platforms 行政總裁扎克伯格表示，致力於研發可會話的人工智能項目CAIRAOKE，以便人們可以自然地與語音助手交談。

【01：06】布蘭特期油相對紐約期油溢價 創新冠疫情爆發之初以來最大

隨着西方國家與俄羅斯在烏克蘭問題上的緊張關係加劇，周三布蘭特與紐約原油價差擴大至接近每桶5美元。交易員表示，跟紐約期油相比，歐洲能源供應中斷的可能性，對布油的支撐作用更強，產量增長和煉廠季節性維修也對紐約油上漲構成抑制。

【01：03】現貨黃金重回1910美元上方，較即市低位回升20美元，漲幅擴大至0.6%。

【00：48】沙特阿美周三（23日）在官網發布公告稱，公司與全球投資者財團達成一項交易：全球投資者財團以155億美元，收購沙特阿美的子公司沙特阿美天然氣管道公司（Aramco Gas Pipelines Company）49%的股份

【00：44】在倫敦上市的俄羅斯企業存託憑證普遍下跌，俄羅斯聯邦儲蓄銀行跌15%至2020年3月以來的最低水平；俄羅斯天然氣公司Gazprom跌4%。

【00：37】歐股收市，主要指數多數下跌，歐洲STOXX 600指數初步收跌0.23%，報454.08點。德國DAX指數跌0.4%，英國富時100指數漲0.05%，法國CAC40指數跌0.1%。

【00：18】納指跌超1%，蘋果（美：AAPL）跌超0.8%，Tesla（美：TSLA）跌超4.2%。標指跌0.7%，道指跌140點。

【00：12】英國政府消息人士稱，英國首相約翰遜在金融行業代表和監管機構會議上表示，希望對俄羅斯實施最嚴厲的制裁，他認為這可能會改變俄烏危機的結果。

【23：56】美股新能源車股持續走低，Rivian（美：RIVN）跌超6%，Lucid Group（美：LCID）跌3.8%，蔚來汽車（美：NIO）、Tesla（美：TSLA）跌約3%，Nikola（美：NKLA）跌近2%。

【23：54】美股悉數轉跌，道指跌64點，納指跌逾0.6%，標指跌逾0.3%。

【23：22】美、布兩油高位回落，紐約原油漲幅收窄至1.81%，此前一度漲超2.4%，現報93.27美元，布蘭特原油現報98.15美元，漲幅1.76%。

【23：06】美股反彈無力，道指升幅縮至27點，納指曾倒跌。Tesla（美：TSLA）轉跌逾2%。

【22：32】美股開市，道指升220點，納指升0.9%，標指升近0.8%。

【19：00】道指期貨升172點，納指期貨升0.9%。

【17：19】道指期貨升241點，納指期貨升逾1%。

【12：48】道指期貨升139點，報33736點；標指期貨升21點，報4326點；納指期貨升92點或0.7%，報13963點。

【08：44】【俄烏衝突】美俄外長會晤取消 美國三大指數瀉1%、道指收市創去年6月低

==以下2月22日（周二）股市==

俄烏危機升級，俄羅斯派兵進入烏克蘭兩個親俄地區維和 ； 美國總統拜登周二宣布制裁俄主權債和銀行，揚言把俄羅斯政府排除在西方金融體系之外。美股如坐過山車，道指尾段一度瀉逾700點，收市前跌幅明顯收窄。油價飈升，倫敦布蘭特期油撲100美元。

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道指早段跌幅一度縮窄至54點，但中段跌勢擴大，收市瀉482點，報33596點；標指跌44點，報4304點；納指跌166點，報13381點。特斯拉挫4.1%；資源股倒跌，美國鋁業挫5.3%。

拜登周二宣布對俄羅斯主權債和銀行實施首輪制裁，包括VEB銀行及涉及軍方的銀行 ； 制裁對象還包括俄羅斯總統普京身邊的高級人員及其親屬。他表示，此舉已經將俄羅斯政府排除在西方金融體系，使其不能再從西方籌集資金，也不能在美國或歐洲市場上交易其新債。

美正在與德國共同尋求暫停審批北溪2號天然氣輸送管道，未來將進一步制裁俄羅斯。拜登稱俄羅斯入侵烏克蘭的行動僅僅開始，美國與盟友必須堅定地加以回應。

英德已實施制裁行動，英國制裁俄國5間銀行，德國宣布暫停「北溪二號」天然氣管道的認證。

油價造好，布蘭特期油一度升4.3%，高見99.5美元，最新報93.33美元，升0.35%；紐約期油一度升5.4%至高見96美元 ， 最新報91.54美元，升1.47%。

美銀估計，如果烏克蘭危機惡化，布蘭特油價今年中將升至120美元，下半年持續在100美元以上水平。因為疫情衝擊持續減退，全球每日原油需求將於今年中回升，美元偏軟也是利好因素。

避險資金流入金市，金價創逾8個月新高。紐約期金收市升7.6美元，報1907.4美元。倫敦期鋁撲新高，曾升3.1%至每噸3380美元。

知情人士對路透社表示，如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國政府可能會阻止俄羅斯獲得大量美國和外國製造的科技產品，涉及從商業電子產品和電腦到半導體和飛機零部件等一系列產品。知情人士稱，拜登將通過要求尋求向俄羅斯付運更多商品的企業獲得美國許可證，然後政府拒絶許可證申請來實現這一目標。根據一攬子計劃中提議的調整，相關許可證申請將面臨嚴格的「默認拒絶政策」審查標準，這意味著只有在極少數情況下，政府才會予以批准。

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即市走勢：

【02：22】美股三大指數跌勢加劇，道指曾挫546點至低見33532點後， 跌幅略收窄至483點；納指跌逾1.5%；標指跌1.1%

【02：12】據悉拜登或通過阻止俄羅斯獲得一系列科技產品來實施懲罰

知情人士對路透社表示，如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國政府可能會阻止俄羅斯獲得大量美國和外國製造的科技產品，涉及從商業電子產品和電腦到半導體和飛機零部件等一系列產品。

知情人士稱，拜登將通過要求尋求向俄羅斯付運更多商品的企業獲得美國許可證，然後政府拒絶許可證申請來實現這一目標。根據一攬子計劃中提議的調整，相關許可證申請將面臨嚴格的「默認拒絶政策」審查標準，這意味著只有在極少數情況下，政府才會予以批准。

【01：57】俄羅斯石油售價貼水程度創多年最大，眾多貿易商在烏克蘭危機下保持謹慎

標普全球普氏能源資訊Platts數據顯示，Trafigura集團和LukoilPJSC交易分支的俄羅斯石油銷售價格，較地區即期布蘭特基準貼水6.30美元/桶，創多年新高，但沒能找到買家。稍早，SurgutneftgasPJSC按貼水6美元向歐洲發售石油。

【01：50】據衛星新聞：聯合國方面就普京關於明斯克協議的言論表示，外交框架仍然存在，並且應該被用作緩和緊張局勢的途徑

【01：46】俄烏緊張局勢升級，美股跌幅加劇，道指挫405點或1.2%，報33673點；納指跌182點或逾1.3%；標指跌34點或0.8%

【01：41】俄羅斯宣布：大使館和領事館人員撤離烏克蘭

俄羅斯外交部發表聲明說，為保護外交官及使領館僱員的生命和安全，該國已決定從烏克蘭撤離人員。撤離將在不久的將來開始。俄羅斯外交部還表示，在當前情況下，首要責任是照顧俄羅斯外交官以及大使館和領事館的員工。

【01：27】美國官員：白宮將在「未來數小時內」對俄羅斯實施額外制裁

當地時間22日，美國副國家安全顧問芬納在接受媒體採訪時表示，白宮將在「未來幾個小時內」對俄羅斯實施額外制裁。芬納指出，在俄羅斯採取進一步行動前，美國不會實施非常嚴重的制裁，美國仍然對外交持開放態度。但如果俄羅斯採取進一步行動，美國除了會向烏克蘭提供安全援助以外，將對俄羅斯實施嚴厲的制裁，制裁將對俄羅斯產生嚴重後果。

【01：23】歐盟委員會副主席兼外長博雷利：我們同意制裁27個破壞烏克蘭領土完整的個人和實體，俄羅斯總統普京不在制裁名單上

博雷利指制裁目標是為俄羅斯決策者和行動提供資金的銀行；還將制裁351名俄羅斯立法者；如果衝突升級，歐盟可能會對俄羅斯實施更多制裁；又指歐盟外長同意限制俄羅斯進入歐盟資本市場

【01：21】外電引述消息人士：美國銀行業預計，俄羅斯面臨的全球制裁，不會導致重大的金融影響和風險蔓延。

【01：17】俄羅斯總統普京在記者會上表示，俄羅斯堅決反對烏克蘭加入北約，這是對俄羅斯的威脅。

【01：01】美股新能源汽車板塊持續下挫，特斯拉跌5.45%，Rivian跌8.9%，理想汽車跌4.06%，蔚來汽車跌7.26%，小鵬汽車跌8.77%。

【01：08】俄羅斯交易系統現金指數RTS收漲1.59%，報1226.69點，盤初一度跌逾10%；莫斯科交易所（MOEX）指數收漲1.42%，報3080.11點。

【00：59】普京回應俄聯邦委員會批准在俄境外動用武裝力量：必要時將履行義務

俄羅斯聯邦委員會（議會上院）23日批准俄羅斯總統普京關於在境外動用俄羅斯武裝力量的請求。 據俄新社剛剛報導，普京對此表示，「必要時我將履行自己承擔的義務」。

【00：45】歐洲股市收市，英股升法德股跌；歐洲STX 600指數收漲0.31點，漲幅0.07%，報455點

德國DAX30指數收跌38點，跌幅0.26%，報14693點；

英國富時100指數收漲9點，漲幅0.13%，報7494點；

法國CAC40指數收跌0.74點，跌幅0.01%，報6787點；

西班牙IBEX35指數收漲4點，漲幅0.05%，報8493點；

意大利富時MIB指數收跌6點，跌幅0.02%，報26043點

【00：38】納指跌幅擴大至1%，道指跌318點或0.9%， 標指跌逾0.6%，俄羅斯總統普京表示：如有需要，俄羅斯將派遣軍隊至頓巴斯地區。

【00：22】俄羅斯前總統梅德韋傑夫預計天然氣價格將飆升，因北溪二號管道暫停認證流程

俄羅斯前總統、普京的盟友梅德韋傑夫稱，在德國暫停認證備受爭議的北溪二號天然氣管道後，歐洲天然氣價格可能上漲一倍以上。「歐洲人很快就要為每1.000立方米天然氣付2.000歐元！歡迎來到勇敢新世界。」梅德韋傑夫發推文道。目前他擔任俄羅斯安全委員會副主席，政治姿態較為低調。截至阿姆斯特丹時間16：17，天然氣歐洲市場報價為每兆瓦時79歐元，上漲8.9%。據彭博社計算，這相當於每千立方米約830歐元。

【00：09】道指跌逾300點，標指跌0.6%，納指跌約0.7%。俄羅斯議會上院投票，贊成授予普京正式授權部署俄羅斯海外武裝力量。

【23：05】熱門中概股普遍下跌，流利說（美：LAIX）跌逾15%，霧芯科技（美：RLX）、嗶哩嗶哩（美：BILI）跌超8%，網易（美：NTES）、阿里巴巴（美：BABA）、小鵬汽車（美：XPEV）跌近6%。

【22：30】美股開市，道指跌183點，納指跌逾0.9%，標指跌0.5%。

【21：30】【俄烏衝突】英國公布制裁行動 首相約翰遜：對俄羅斯五家銀行實施制裁

【19：00】外圍大反撲，歐股幾乎完全修復失地。美股標指期貨一度倒升、納指期貨跌0.5%

【17：30】道指期貨跌逾300點，納指期貨跌2%。油價急漲5%，布油直逼100美元關。西方石油（美：OXY）盤前漲5%。

【12：59】道指期貨跌450點，報33628點；標指期貨跌68點，報4293點；納指期貨跌310點或2.2%，報13699點。

【12：26】【俄烏衝突】金價連升五日上企1900關 瑞銀：近期升勢只屬短命、年底重回1600美元

【11：44】【美國加息】俄烏局勢影響美國加息步伐？ 3月加息50點子機會率大幅跌至13%

【11：18】俄烏局勢緊張、加密貨幣未能避過一跌 比特幣失守37000

【07：51】道指期貨最新跌519點，報33488點。

==以下2月21日（周一）股市==

俄羅斯正式出手，承認烏克蘭東部地區獨立，普京在克里姆林宮舉行的儀式上與烏東分離主義勢力領導人簽署了援助及合作協議。他說：「我認為有必要做出這個很早就該做出的決定，承認頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國的獨立與主權。」

【俄烏衝突】高盛：俄烏危機若全面爆發 納指恐跌近一成、標指或跌6%

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普京要求基輔政府立即停止一切軍事行動，否則將對「可能繼續發生的流血」承擔全部責任。普京在電視講話中表示，前蘇聯加盟共和國是由布爾什維克創建的，不應該被視為真正的獨立國家。

克里姆林宮聲明指，普京在電視講話前幾小時已告訴法國總統馬克龍和德國總理朔爾茨打算簽署這項法令，他們在電話會上「表示失望」，但說願意繼續談判。

歐美國家警告，對烏克蘭的任何干預，都將導致對俄羅斯迅速而嚴厲的經濟制裁。不過，如果普京發動進攻，自己不會派兵進入烏克蘭。

聯合國秘書長指，俄羅斯侵犯了烏克蘭的領土完整。

白宮新聞秘書Jen Psaki發表聲明，美國總統拜登將很快發布一項行政命令，禁止美國人員在俄羅斯支持的烏克蘭分離地區進行新的投資、貿易和融資。

外電引述消息人士指，美國拜登政府已預備針對俄羅斯的初步制裁方案，包括禁止美國金融機構為俄羅斯主要銀行處理交易。俄股全球跌勢最勁，急瀉17%，收市跌13%。

【俄烏衝突】若俄羅斯入侵烏克蘭 拜登政府據報或即斷美俄銀行交易

俄羅斯聯邦安全局21日發布消息稱，當天上午從烏克蘭境內發射的一枚砲彈擊中了俄羅斯羅斯托夫地區的一座邊防哨所，建築物被完全摧毀，但沒有造成人員傷亡。烏克蘭邊防局表示，烏方沒有從烏克蘭領土向俄羅斯羅斯托夫地區邊防檢查站開火。

【俄烏衝突】俄羅斯IRTS指數跌逾一成 俄稱5名嘗試越境破壞分子被殺死、烏方否認

美國武裝部隊防御準備狀態（Defcon）已達3級，該警報系統共5個級別。美國武裝部隊防御准備狀態警報系統官網21日顯示，當前警報評估等級已達3級。1級為最高級別，相當於戰爭狀態或核威脅。歷史上有3次達到3級警戒，分別是1962年古巴導彈危機、1991年海灣戰爭和2001年的911襲擊。

俄羅斯外長拉夫羅夫表示，應繼續與美國進行外交努力。市場憂慮稍為降溫。

美股期貨周一於亞洲時段向上，其中道指期貨升逾百點，納指期貨亦微升。在烏克蘭局勢升溫後，道指期貨下跌，最多跌283點或0.8%，納指期貨最多跌1.9%。

美國今日因華盛頓誕辰紀念日，美股休市。

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即市走勢：

【22：36】俄羅斯外長拉夫羅夫表示，應繼續與美國進行外交努力。市場憂慮稍為降溫。

【21：23】道指期貨跌254點，納指期貨跌1.5%，歐股亦跌逾擴大，德股及法股跌逾2%，英股跌近1%。

【18：15】克里姆林宮表示，俄羅斯與美國兩位總統之間的峰會「尚無具體計劃」，道指期貨升幅收窄。

【17：46】俄烏局勢持續緊張下，美國總統拜登與俄羅斯總統普京原則上同意舉行峰會，討論烏克蘭危機。道指期貨升102點，納指期貨升0.1%，標指期貨升12點。歐股則表現分歧，英股及徳股升0.3%及0.1%，法股則跌0.3%。

【12：20】道指期貨最新升149點，報34228點，標指期貨升18點，報4367點；納指期貨升24點或0.2%，報14033點。

【10：18】美股期貨轉升，道指期貨升144點，報34223點；標指期貨升22點，報4371點；納指期貨升61點或0.4%，報14071點。

【10：17】美國總統拜登與俄羅斯總統普京原則上同意舉行峰會，討論烏克蘭危機。白宮表示，原則是前提俄羅斯不入侵烏克蘭。

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【07：30】【俄烏衝突】美國資管公司：若俄羅斯全面入侵烏克蘭 聯儲局或延後加息

【07：30】俄羅斯烏克蘭局勢持續緊張，美股上周五續受累戰雲密布，反覆下滑。道指周五早段曾升111點，午市轉跌，一度挫335點，收市跌232點，報34079點；標指跌31點，報4348點；納指挫1.23%，報13548點。

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責任編輯：梁浩碩