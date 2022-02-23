【美股市況】拜登宣布制裁俄主權債和銀行 道指續瀉600點 （不斷更新）

俄烏危機升級，俄羅斯派兵進入烏克蘭兩個親俄地區維和，美國總統拜登周二宣布制裁俄主權債和銀行，美股尾段跌幅擴大，道指一度瀉逾700點 ; 納指挫逾2%。

截至凌晨3時46分，道指報33478點，跌600點；標指回落1.4%；納指報13319點，跌1.7%。

拜登就俄烏緊張局勢發表談話，稱美對俄採取第一批制裁行動，對象是俄羅斯主權債和金融機構，包括VEB銀行及涉及軍方的銀行。美正在與德國共同尋求暫停審批北溪2號天然氣輸送管道，未來將進一步制裁俄羅斯。

油價造好，倫敦布蘭特期油撲100美元，曾最多升4.3%，觸及99.5美元後漲幅回落, 暫企96美元上方；紐約期油一度升5.4%至高見96美元。

烏克蘭危機最新發展：（1）俄羅斯國家杜馬一致批准了克里姆林宮承認烏克蘭東部兩個地區的共和國條約，總統普京已經下令部隊進入該地區。（2）歐盟各國大使會晤討論對俄制裁計畫，德國總理朔爾茨表示，將暫停「北溪二號」管道的認證。一些歐洲國家已對懲罰俄羅斯可能對其產生的經濟影響表達擔憂，因為依賴俄羅斯的天然氣。（3）俄羅斯央行表示，準備好支持金融市場，銀行可按2月18日的價格對股票和債券進行估值，亦穩定到市場。（4）G7將開視像會議，商討制裁。（5）英國率先制裁俄5銀行。（6）俄指美國尚未提議拜登及普京會面。（7）烏克蘭指邊境不變。

知情人士對路透社表示，如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國政府可能會阻止俄羅斯獲得大量美國和外國製造的科技產品，涉及從商業電子產品和電腦到半導體和飛機零部件等一系列產品。知情人士稱，拜登將通過要求尋求向俄羅斯付運更多商品的企業獲得美國許可證，然後政府拒絶許可證申請來實現這一目標。根據一攬子計劃中提議的調整，相關許可證申請將面臨嚴格的「默認拒絶政策」審查標準，這意味著只有在極少數情況下，政府才會予以批准。

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即市走勢：

【02：22】美股三大指數跌勢加劇，道指曾挫546點至低見33532點後, 跌幅略收窄至483點；納指跌逾1.5%；標指跌1.1%

【02：12】據悉拜登或通過阻止俄羅斯獲得一系列科技產品來實施懲罰

知情人士對路透社表示，如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國政府可能會阻止俄羅斯獲得大量美國和外國製造的科技產品，涉及從商業電子產品和電腦到半導體和飛機零部件等一系列產品。

知情人士稱，拜登將通過要求尋求向俄羅斯付運更多商品的企業獲得美國許可證，然後政府拒絶許可證申請來實現這一目標。根據一攬子計劃中提議的調整，相關許可證申請將面臨嚴格的「默認拒絶政策」審查標準，這意味著只有在極少數情況下，政府才會予以批准。

【01：57】俄羅斯石油售價貼水程度創多年最大，眾多貿易商在烏克蘭危機下保持謹慎

標普全球普氏能源資訊Platts數據顯示，Trafigura集團和LukoilPJSC交易分支的俄羅斯石油銷售價格，較地區即期布蘭特基準貼水6.30美元/桶，創多年新高，但沒能找到買家。稍早，SurgutneftgasPJSC按貼水6美元向歐洲發售石油。

【01：50】據衛星新聞：聯合國方面就普京關於明斯克協議的言論表示，外交框架仍然存在，並且應該被用作緩和緊張局勢的途徑

【01：46】俄烏緊張局勢升級，美股跌幅加劇，道指挫405點或1.2%，報33673點；納指跌182點或逾1.3%；標指跌34點或0.8%

【01：41】俄羅斯宣布：大使館和領事館人員撤離烏克蘭

俄羅斯外交部發表聲明說，為保護外交官及使領館僱員的生命和安全，該國已決定從烏克蘭撤離人員。撤離將在不久的將來開始。俄羅斯外交部還表示，在當前情況下，首要責任是照顧俄羅斯外交官以及大使館和領事館的員工。

【01：27】美國官員：白宮將在「未來數小時內」對俄羅斯實施額外制裁

當地時間22日，美國副國家安全顧問芬納在接受媒體採訪時表示，白宮將在「未來幾個小時內」對俄羅斯實施額外制裁。芬納指出，在俄羅斯採取進一步行動前，美國不會實施非常嚴重的制裁，美國仍然對外交持開放態度。但如果俄羅斯採取進一步行動，美國除了會向烏克蘭提供安全援助以外，將對俄羅斯實施嚴厲的制裁，制裁將對俄羅斯產生嚴重後果。

【01：23】歐盟委員會副主席兼外長博雷利：我們同意制裁27個破壞烏克蘭領土完整的個人和實體，俄羅斯總統普京不在制裁名單上

博雷利指制裁目標是為俄羅斯決策者和行動提供資金的銀行；還將制裁351名俄羅斯立法者；如果衝突升級，歐盟可能會對俄羅斯實施更多制裁；又指歐盟外長同意限制俄羅斯進入歐盟資本市場

【01：21】外電引述消息人士：美國銀行業預計，俄羅斯面臨的全球制裁，不會導致重大的金融影響和風險蔓延。

【01：17】俄羅斯總統普京在記者會上表示，俄羅斯堅決反對烏克蘭加入北約，這是對俄羅斯的威脅。

【01：01】美股新能源汽車板塊持續下挫，特斯拉跌5.45%，Rivian跌8.9%，理想汽車跌4.06%，蔚來汽車跌7.26%，小鵬汽車跌8.77%。

【01：08】俄羅斯交易系統現金指數RTS收漲1.59%，報1226.69點，盤初一度跌逾10%；莫斯科交易所（MOEX）指數收漲1.42%，報3080.11點。

【00：59】普京回應俄聯邦委員會批准在俄境外動用武裝力量：必要時將履行義務

俄羅斯聯邦委員會（議會上院）23日批准俄羅斯總統普京關於在境外動用俄羅斯武裝力量的請求。 據俄新社剛剛報導，普京對此表示，「必要時我將履行自己承擔的義務」。

【00：45】歐洲股市收市，英股升法德股跌；歐洲STX 600指數收漲0.31點，漲幅0.07%，報455點

德國DAX30指數收跌38點，跌幅0.26%，報14693點；

英國富時100指數收漲9點，漲幅0.13%，報7494點；

法國CAC40指數收跌0.74點，跌幅0.01%，報6787點；

西班牙IBEX35指數收漲4點，漲幅0.05%，報8493點；

意大利富時MIB指數收跌6點，跌幅0.02%，報26043點

【00：38】納指跌幅擴大至1%，道指跌318點或0.9%, 標指跌逾0.6%，俄羅斯總統普京表示：如有需要，俄羅斯將派遣軍隊至頓巴斯地區。

【00：22】俄羅斯前總統梅德韋傑夫預計天然氣價格將飆升，因北溪二號管道暫停認證流程

俄羅斯前總統、普京的盟友梅德韋傑夫稱，在德國暫停認證備受爭議的北溪二號天然氣管道後，歐洲天然氣價格可能上漲一倍以上。「歐洲人很快就要為每1.000立方米天然氣付2.000歐元！歡迎來到勇敢新世界。」梅德韋傑夫發推文道。目前他擔任俄羅斯安全委員會副主席，政治姿態較為低調。截至阿姆斯特丹時間16:17，天然氣歐洲市場報價為每兆瓦時79歐元，上漲8.9%。據彭博社計算，這相當於每千立方米約830歐元。

【00：09】道指跌逾300點，標指跌0.6%，納指跌約0.7%。俄羅斯議會上院投票，贊成授予普京正式授權部署俄羅斯海外武裝力量。

【23：05】熱門中概股普遍下跌，流利說(美：LAIX)跌逾15%，霧芯科技(美：RLX)、嗶哩嗶哩(美：BILI)跌超8%，網易(美：NTES)、阿里巴巴(美：BABA)、小鵬汽車(美：XPEV)跌近6%。

【22：30】美股開市，道指跌183點，納指跌逾0.9%，標指跌0.5%。

【21：30】【俄烏衝突】英國公布制裁行動 首相約翰遜：對俄羅斯五家銀行實施制裁

【19：00】外圍大反撲，歐股幾乎完全修復失地。美股標指期貨一度倒升、納指期貨跌0.5%

【17：30】道指期貨跌逾300點，納指期貨跌2%。油價急漲5%，布油直逼100美元關。西方石油（美：OXY）盤前漲5%。

【12：59】道指期貨跌450點，報33628點；標指期貨跌68點，報4293點；納指期貨跌310點或2.2%，報13699點。

【12：26】【俄烏衝突】金價連升五日上企1900關 瑞銀：近期升勢只屬短命、年底重回1600美元

【11：44】【美國加息】俄烏局勢影響美國加息步伐？ 3月加息50點子機會率大幅跌至13%

【11：18】俄烏局勢緊張、加密貨幣未能避過一跌 比特幣失守37000

【07：51】道指期貨最新跌519點，報33488點。

==以下2月21日（周一）股市==

俄羅斯正式出手，承認烏克蘭東部地區獨立，普京在克里姆林宮舉行的儀式上與烏東分離主義勢力領導人簽署了援助及合作協議。他說：「我認為有必要做出這個很早就該做出的決定，承認頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國的獨立與主權。」

【俄烏衝突】高盛：俄烏危機若全面爆發 納指恐跌近一成、標指或跌6%

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普京要求基輔政府立即停止一切軍事行動，否則將對「可能繼續發生的流血」承擔全部責任。普京在電視講話中表示，前蘇聯加盟共和國是由布爾什維克創建的，不應該被視為真正的獨立國家。

克里姆林宮聲明指，普京在電視講話前幾小時已告訴法國總統馬克龍和德國總理朔爾茨打算簽署這項法令，他們在電話會上「表示失望」，但說願意繼續談判。

歐美國家警告，對烏克蘭的任何干預，都將導致對俄羅斯迅速而嚴厲的經濟制裁。不過，如果普京發動進攻，自己不會派兵進入烏克蘭。

聯合國秘書長指，俄羅斯侵犯了烏克蘭的領土完整。

白宮新聞秘書Jen Psaki發表聲明，美國總統拜登將很快發布一項行政命令，禁止美國人員在俄羅斯支持的烏克蘭分離地區進行新的投資、貿易和融資。

外電引述消息人士指，美國拜登政府已預備針對俄羅斯的初步制裁方案，包括禁止美國金融機構為俄羅斯主要銀行處理交易。俄股全球跌勢最勁，急瀉17%，收市跌13%。

【俄烏衝突】若俄羅斯入侵烏克蘭 拜登政府據報或即斷美俄銀行交易

俄羅斯聯邦安全局21日發布消息稱，當天上午從烏克蘭境內發射的一枚砲彈擊中了俄羅斯羅斯托夫地區的一座邊防哨所，建築物被完全摧毀，但沒有造成人員傷亡。烏克蘭邊防局表示，烏方沒有從烏克蘭領土向俄羅斯羅斯托夫地區邊防檢查站開火。

【俄烏衝突】俄羅斯IRTS指數跌逾一成 俄稱5名嘗試越境破壞分子被殺死、烏方否認

美國武裝部隊防御準備狀態（Defcon）已達3級，該警報系統共5個級別。美國武裝部隊防御准備狀態警報系統官網21日顯示，當前警報評估等級已達3級。1級為最高級別，相當於戰爭狀態或核威脅。歷史上有3次達到3級警戒，分別是1962年古巴導彈危機、1991年海灣戰爭和2001年的911襲擊。

俄羅斯外長拉夫羅夫表示，應繼續與美國進行外交努力。市場憂慮稍為降溫。

美股期貨周一於亞洲時段向上，其中道指期貨升逾百點，納指期貨亦微升。在烏克蘭局勢升溫後，道指期貨下跌，最多跌283點或0.8%，納指期貨最多跌1.9%。

美國今日因華盛頓誕辰紀念日，美股休市。

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即市走勢：

【22：36】俄羅斯外長拉夫羅夫表示，應繼續與美國進行外交努力。市場憂慮稍為降溫。

【21：23】道指期貨跌254點，納指期貨跌1.5%，歐股亦跌逾擴大，德股及法股跌逾2%，英股跌近1%。

【18：15】克里姆林宮表示，俄羅斯與美國兩位總統之間的峰會「尚無具體計劃」，道指期貨升幅收窄。

【17：46】俄烏局勢持續緊張下，美國總統拜登與俄羅斯總統普京原則上同意舉行峰會，討論烏克蘭危機。道指期貨升102點，納指期貨升0.1%，標指期貨升12點。歐股則表現分歧，英股及徳股升0.3%及0.1%，法股則跌0.3%。

【12：20】道指期貨最新升149點，報34228點，標指期貨升18點，報4367點；納指期貨升24點或0.2%，報14033點。

【10：18】美股期貨轉升，道指期貨升144點，報34223點；標指期貨升22點，報4371點；納指期貨升61點或0.4%，報14071點。

【10：17】美國總統拜登與俄羅斯總統普京原則上同意舉行峰會，討論烏克蘭危機。白宮表示，原則是前提俄羅斯不入侵烏克蘭。

【09：14】【俄烏衝突】金價升穿1900關創逾8個月高 花旗料短期升至1950美元惟中期仍看淡

【07：30】【俄烏衝突】美國資管公司：若俄羅斯全面入侵烏克蘭 聯儲局或延後加息

【07：30】俄羅斯烏克蘭局勢持續緊張，美股上周五續受累戰雲密布，反覆下滑。道指周五早段曾升111點，午市轉跌，一度挫335點，收市跌232點，報34079點；標指跌31點，報4348點；納指挫1.23%，報13548點。

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*烏克蘭、俄羅斯局勢反覆怎解讀？重溫《開市揸沽》助你看清形勢，做好一周部署*

責任編輯：梁浩碩