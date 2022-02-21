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【第五波疫情】HSBC滙豐新增11家分行停業　大埔分行至少3人確診（附列表）

Hot Talk 10:10 2022/02/21

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【第五波疫情】HSBC滙豐新增11家分行停業　大埔分行至少3人確診（附列表）

HSBC滙豐公布，再因應有職員確診感染新冠病毒，11家滙豐分行由即日（2月21日）起暫停服務，直至另行通知。據滙豐資料，滙豐大埔分行及卓越理財中心確診員工最後上班日期為2月15、16、17日，意味滙豐大埔分行至少3名員工染疫。

一文看清各銀行最新營業安排，更多銀行營業資訊，可見【下一頁】

以下滙豐分行於2 月21日起暫停營業

名稱 地址 確診員工於分行/辦室最後上班日期
德輔道中分行及卓越理財中心 德輔道中141號中保集團大廈 2月15日
愉景灣分行 大嶼山愉景灣愉景廣場地下G13， G12D及G15A號舖       2月15日
圓方卓越理財中心 尖沙咀柯士甸道西1號圓方1樓1104-1105號舖及環球貿易廣場（ICC）15樓1501A 及1508室 2月17日
紅磡分行及卓越理財中心     紅磡馬頭圍道37-39號紅磡商業中心地下 2月15日
九龍灣分行及卓越理財中心 九龍灣宏照道33號國際交易中心地下06， 08， 10， 11， 12A及12B號舖 2月16日
新都城中心分行 將軍澳貿業路8號新都城中心三期商場二樓221-222號舖 2月18日
沙田廣場分行及卓越理財中心 沙田沙田正街21-27號沙田廣場L1樓49號舖 2月12日
上水分行         上水新豐路79-81號地下        2月17日
上環分行及卓越理財中心     德輔道中293-301號粵海投資大廈地下A舖         2月18日
大埔分行及卓越理財中心     大埔廣福道54-58號2樓及地下         2月15、16、17日
大圍分行         沙田港鐡大圍站42-44號舖 2月14日

滙豐表示，分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要求該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。

*滙豐（000054）業績前怎部署，重溫《開市追揸沽》*

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金融機構 個人銀行 疫情 滙豐控股（00005）

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