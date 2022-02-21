▲ 【第五波疫情】HSBC滙豐新增11家分行停業 大埔分行至少3人確診（附列表）

HSBC滙豐公布，再因應有職員確診感染新冠病毒，11家滙豐分行由即日（2月21日）起暫停服務，直至另行通知。據滙豐資料，滙豐大埔分行及卓越理財中心確診員工最後上班日期為2月15、16、17日，意味滙豐大埔分行至少3名員工染疫。

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以下滙豐分行於2 月21日起暫停營業

名稱 地址 確診員工於分行/辦公室最後上班日期 德輔道中分行及卓越理財中心 德輔道中141號中保集團大廈 2月15日 愉景灣分行 大嶼山愉景灣愉景廣場地下G13， G12D及G15A號舖 2月15日 圓方卓越理財中心 尖沙咀柯士甸道西1號圓方1樓1104-1105號舖及環球貿易廣場（ICC）15樓1501A 及1508室 2月17日 紅磡分行及卓越理財中心 紅磡馬頭圍道37-39號紅磡商業中心地下 2月15日 九龍灣分行及卓越理財中心 九龍灣宏照道33號國際交易中心地下06， 08， 10， 11， 12A及12B號舖 2月16日 新都城中心分行 將軍澳貿業路8號新都城中心三期商場二樓221-222號舖 2月18日 沙田廣場分行及卓越理財中心 沙田沙田正街21-27號沙田廣場L1樓49號舖 2月12日 上水分行 上水新豐路79-81號地下 2月17日 上環分行及卓越理財中心 德輔道中293-301號粵海投資大廈地下A舖 2月18日 大埔分行及卓越理財中心 大埔廣福道54-58號2樓及地下 2月15、16、17日 大圍分行 沙田港鐡大圍站42-44號舖 2月14日

滙豐表示，分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要求該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。

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