【第五波疫情】中銀香港新增21間分行因疫情停業　18間分行復業

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【內房危機】內房股領跌融創挫一成 中國1月份住宅價格升幅收窄、價格下降城市增加
中銀香港 （02388） 公佈，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，17間分行將由2月21日（星期一）起暫停營業，直至另行通知。
|分行名稱
|分行地址
|該員工最後上班日期
|香港
|赤柱分行
|赤柱廣場 3 樓 301B
|2 月 18 日(星期五)
|上環皇后大道西分行
|上環皇后大道西 2-12 號
|2 月 18 日(星期五)
|軒尼詩道 409 號分行
|灣仔軒尼詩道 409-415 號
|2 月 18 日(星期五)
|雲咸街分行
|中環雲咸街 1-3 號南華大廈地下
|2 月 18 日(星期五)
|九龍
|旺角銀高國際大廈分行
|旺角彌敦道 707-713 號 B 舖
|2 月 17 日(星期四)
|竹園邨銀行服務中心
|竹園南邨竹園廣場 G 層 S001A 號舖
|2 月 17 日(星期四)
|藍田分行
|藍田啟田道 49 號 12 號舖
|2 月 18 日(星期五)
|大有街分行
|新蒲崗大有街 35 號
|2 月 18 日(星期五)
|爵祿街中銀理財中心
|新蒲崗爵祿街 86 號
|2 月 18 日(星期五)
|新界
|彩園廣場分行
|上水彩園廣場三樓 R9-10 號
|2 月 15 日(星期二)
|隆亨邨分行
|沙田隆亨邨商場 103 號
|2 月 16 日(星期三)、2 月 18 日(星期五)
|將軍澳廣場分行
|將軍澳將軍澳廣場 L1 層 112-125 號
|2 月 17 日(星期四)
|粉嶺中心分行
|粉嶺中心2D-E及H號
|2 月 18 日(星期五)
|祈德尊新邨分行
|荃灣海盛路 24 號祈德尊新商場 1-3 號
|2 月 18 日(星期五)
|沙田第一城分行
|沙田銀城街 2 號置富第一城樂薈地 下 24-25 號
|2 月 18 日(星期五)
|長發邨分行
|青衣長發邨長發廣場地下 114D 號 舖
|2 月 18 日(星期五)
|東港城分行
|將軍澳重華路 8 號東港城 2 樓 217 D-E 號
|2 月 19 日(星期六)
中銀香港又指，以下4間分行因應防疫工作需要而暫停營業直至另行通知：
|分行名稱
|分行地址
|元朗恒發樓分行
|元朗青山公路 8-18 號
|深井分行
|深井海韻花園商場 G1 及 G2
|花都廣場分行
|粉嶺百和路 88 號花都廣場 28 號
|沙角邨分行
|沙田沙角邨商場 39 號
以下18間分行由 2 月 21 日（星期一）起恢復營業
|分行名稱
|分行地址
|香港
|中環永安集團大廈分行
|德輔道 71 號永安集團大廈地庫至二樓
|鰂魚涌分行
|鰂魚涌英皇道 1060 號柏惠苑
|九龍
|馬頭圍道分行
|紅磡馬頭圍道 47-49 號
|觀塘廣場分行
|觀塘開源道 68 號觀塘廣場 G1
|土瓜灣分行
|土瓜灣道 80 號 N
|奧海城分行
|海庭道 18 號奧海城二期一樓 133 號
|長沙灣道 194 號分行
|深水埗長沙灣道 194-196 號
|中港城中銀理財中心
|尖沙咀廣東道 33 號中港城高層地下 1 號舖
|堪富利士道分行
|尖沙咀堪富利士道 4-4A
|九龍廣場分行
|青山道 485 號九龍廣場 1 號
|美孚萬事達廣場分行
|美孚新邨萬事達廣場地下 N47-49 號舖
|新界
|上水分行
|上水新豐路 61 號
|天水圍分行
|天水圍天恩路 12-18 號嘉湖(一期)地下 G65 號舖
|荃灣青山道中銀理財中心
|荃灣青山公路荃灣段 167 號昌耀大廈地下 1 號舖
|荃灣青山道分行
|荃灣青山公路荃灣段 201-207 號新青大廈地下及一樓
|屯門市廣場分行
|屯門市廣場第二期商場 2 號
|屯門花園分行
|屯門青海圍 6 號 G 及 H 舖
|屯門新墟分行
|屯門鄉事會路雅都花園商場 G13-14 號
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