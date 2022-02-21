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【第五波疫情】中銀香港新增21間分行因疫情停業　18間分行復業

Hot Talk 10:31 2022/02/21

分享：

中銀香港21間分行停業　18間分行復業

中銀香港 （02388） 公佈，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，17間分行將由2月21日（星期一）起暫停營業，直至另行通知。

分行名稱 分行地址 該員工最後上班日期
香港
赤柱分行 赤柱廣場 3 樓 301B 2 月 18 日(星期五)
上環皇后大道西分行 上環皇后大道西 2-12 號 2 月 18 日(星期五)
軒尼詩道 409 號分行 灣仔軒尼詩道 409-415 號 2 月 18 日(星期五)
雲咸街分行 中環雲咸街 1-3 號南華大廈地下 2 月 18 日(星期五)
九龍
旺角銀高國際大廈分行 旺角彌敦道 707-713 號 B 舖 2 月 17 日(星期四)
竹園邨銀行服務中心 竹園南邨竹園廣場 G 層 S001A 號舖 2 月 17 日(星期四)
藍田分行 藍田啟田道 49 號 12 號舖 2 月 18 日(星期五)
大有街分行 新蒲崗大有街 35 號 2 月 18 日(星期五)
爵祿街中銀理財中心 新蒲崗爵祿街 86 號 2 月 18 日(星期五)
新界
彩園廣場分行 上水彩園廣場三樓 R9-10 號 2 月 15 日(星期二)
隆亨邨分行 沙田隆亨邨商場 103 號 2 月 16 日(星期三)、2 月 18 日(星期五)
將軍澳廣場分行 將軍澳將軍澳廣場 L1 層 112-125 號 2 月 17 日(星期四)
粉嶺中心分行 粉嶺中心2D-E及H號 2 月 18 日(星期五)
祈德尊新邨分行 荃灣海盛路 24 號祈德尊新商場 1-3 號 2 月 18 日(星期五)
沙田第一城分行 沙田銀城街 2 號置富第一城樂薈地 下 24-25 號 2 月 18 日(星期五)
長發邨分行 青衣長發邨長發廣場地下 114D 號 舖 2 月 18 日(星期五)
東港城分行 將軍澳重華路 8 號東港城 2 樓 217 D-E 號 2 月 19 日(星期六)

中銀香港又指，以下4間分行因應防疫工作需要而暫停營業直至另行通知：

分行名稱 分行地址
元朗恒發樓分行 元朗青山公路 8-18 號
深井分行 深井海韻花園商場 G1 及 G2
花都廣場分行 粉嶺百和路 88 號花都廣場 28 號
沙角邨分行 沙田沙角邨商場 39 號

以下18間分行由 2 月 21 日（星期一）起恢復營業

分行名稱 分行地址
香港
中環永安集團大廈分行 德輔道 71 號永安集團大廈地庫至二樓
鰂魚涌分行 鰂魚涌英皇道 1060 號柏惠苑
九龍
馬頭圍道分行 紅磡馬頭圍道 47-49 號
觀塘廣場分行 觀塘開源道 68 號觀塘廣場 G1
土瓜灣分行 土瓜灣道 80 號 N
奧海城分行 海庭道 18 號奧海城二期一樓 133 號
長沙灣道 194 號分行 深水埗長沙灣道 194-196 號
中港城中銀理財中心 尖沙咀廣東道 33 號中港城高層地下 1 號舖
堪富利士道分行 尖沙咀堪富利士道 4-4A
九龍廣場分行 青山道 485 號九龍廣場 1 號
美孚萬事達廣場分行 美孚新邨萬事達廣場地下 N47-49 號舖
新界
上水分行 上水新豐路 61 號
天水圍分行 天水圍天恩路 12-18 號嘉湖(一期)地下 G65 號舖
荃灣青山道中銀理財中心 荃灣青山公路荃灣段 167 號昌耀大廈地下 1 號舖
荃灣青山道分行 荃灣青山公路荃灣段 201-207 號新青大廈地下及一樓
屯門市廣場分行 屯門市廣場第二期商場 2 號
屯門花園分行 屯門青海圍 6 號 G 及 H 舖
屯門新墟分行 屯門鄉事會路雅都花園商場 G13-14 號

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