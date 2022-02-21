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【特朗普平台】特朗普自創社交平台TRUTH Social將上架　僅iOS用戶可使用

科技 10:03 2022/02/21

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TRUTH Social和Twitter一樣，現階段並沒有「編輯帖子」功能，意味帖子一經發出就無法進行修改。（法新社）

由前美國總統特朗普（Donald Trump）創立的社交平台TRUTH Social，其測試版於去年12月對受邀客人開放，並有500名測試者獲得進入TRUTH Social的機會。日前TRUTH Social產品總監（CPO）Billy B確定，該應用程式將於美國時間今（21日）在蘋果App Store正式上架，但僅供iOS用戶使用。

【網絡監管】Twitter擴大安全模式服務範圍　打擊社交平台網絡騷擾

前眾議院議員、現任特朗普媒體技術集團（TMTG）行政總裁Devin Nunes早前表示，TRUTH Social本周開始在蘋果App Store進行推廣，並預計在3月底，至少在美國境內可全面投入使用。

【Snapchat新功能】Snapchat 新策略　與創作人分享廣告收益

據悉，TRUTH Social的界面和功能都與Twitter非常相似，帖子亦有回覆、轉發、收藏和分享的圖標和功能，但Truth Socia就將每個帖子命名為「真相」（Truth），而轉發的內容則被稱為「再真相」（Re-truth）。

TRUTH Social的界面和功能都與Twitter非常相似，帖子亦有回覆、轉發、收藏和分享的圖標和功能。（App Store截圖）

正開發私人通訊功能

據Billy B透露，TRUTH Social和Twitter一樣，現階段並沒有「編輯帖子」功能，意味帖子一經發出就無法進行修改。此外，據《路透社》報道，TRUTH Social正開發一個私人通訊（Direct Messaging）功能，能夠接收新內容的通知。

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責任編輯：陳卓賢

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