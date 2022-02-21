  • 8°C
香港時間 : 2022221日 (一) 09:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【藍籌異動】美團跌5%後收窄　藍籌新貴表現分化聯想升9%、農夫山泉跌3%

股市 09:37 2022/02/21

分享：

【藍籌異動】美團先再跌5%後收窄　藍籌新貴表現分化聯想升9%、農夫山泉跌3%

藍籌異動，美團 （03690） 開市續跌5.3%，報178元，創一年半低，現跌幅收窄至2%，而藍籌新貴聯想 （00992） 升9%，而農夫山泉 （09633） 則跌3%。

中國發改委上周五公布引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準。美團股價應聲下跌，最後收跌14.9%，報188元，今早開市再跌5.3%，現跌幅收窄至2%。

另外，藍籌新貴表現分化，第三度納入恒指的聯想升9%，而農夫山泉反而跌3%。據恒指公司公布，假設指數於2月16日調整，預計變動生效後，2隻藍籌新貴農夫山泉及聯想集團的權重分別為0.69%及0.46%。

至於恒生科技指數，納入商湯  （00020）  、理想汽車  （02015）  及小鵬汽車  （09868）  ，三者今日分別升7.4%、跌2%、跌3.6%。

*重溫《開市追揸沽》為你跟進恒指新貴追揸沽部署*

相關文章：

【港股市況】恒生指數低開218點　美團續挫半成、藍籌新貴逆市揚聯想升逾4%（不斷更新）

【開市9點半】恒指納入農夫山泉、聯想；富瑞指美團已完成整改　發改委非針對外賣行業

【大行報告】富瑞維持美團目標價346元：發改委非針對外賣行業、美團去年已完成整改

【互聯網監管】美團雪崩式瀉15%、發改委引導平台減費　王興生日身家少180億

編輯：姚卓然

港股 聯想集團（00992） 恒生科技指數 美團－W（03690） 農夫山泉（09633） 外賣 中國 恒生指數 中國發改委

上一篇文章

【恒指季檢】恒生科指納入商湯、理想汽車及小鵬汽車　商湯今早勁升一成

下一篇文章

【盈警】海底撈去年由盈轉虧　預期淨虧損38億至45億元人民幣、股價低開3%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】俄烏戰雲密布 道指再挫232點 納指跌逾1%
【美股收市】俄烏戰雲密布 道指再挫232點 納指跌逾1%
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【業績前瞻】阿里巴巴 2.24 公布季度業績　券商料宏觀經濟轉弱、戰略投資增加不利盈利表現
【業績前瞻】阿里巴巴 2.24 公布季度業績　券商料宏觀經濟轉弱、戰略投資增加不利盈利表現
【恒指ADR+夜期】ATM外圍續挫、美團ADR低港1.7%　夜期跌183點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】ATM外圍續挫、美團ADR低港1.7%　夜期跌183點（不斷更新）
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券啇認購優惠（不斷更新）
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券啇認購優惠（不斷更新）
【俄烏衝突】美國資管公司：若俄羅斯全面入侵烏克蘭　聯儲局或延後加息
【俄烏衝突】美國資管公司：若俄羅斯全面入侵烏克蘭　聯儲局或延後加息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款