【藍籌異動】美團跌5%後收窄　藍籌新貴表現分化聯想升9%、農夫山泉跌3%

▲ 【藍籌異動】美團先再跌5%後收窄 藍籌新貴表現分化聯想升9%、農夫山泉跌3%

藍籌異動，美團 （03690） 開市續跌5.3%，報178元，創一年半低，現跌幅收窄至2%，而藍籌新貴聯想 （00992） 升9%，而農夫山泉 （09633） 則跌3%。

中國發改委上周五公布引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準。美團股價應聲下跌，最後收跌14.9%，報188元，今早開市再跌5.3%，現跌幅收窄至2%。

另外，藍籌新貴表現分化，第三度納入恒指的聯想升9%，而農夫山泉反而跌3%。據恒指公司公布，假設指數於2月16日調整，預計變動生效後，2隻藍籌新貴農夫山泉及聯想集團的權重分別為0.69%及0.46%。

至於恒生科技指數，納入商湯 （00020） 、理想汽車 （02015） 及小鵬汽車 （09868） ，三者今日分別升7.4%、跌2%、跌3.6%。

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編輯：姚卓然