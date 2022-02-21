▲ 【生科股】科濟藥業之美國工廠開始運營 每年可為700名患者服務

生物科技股科濟藥業 （02171） 宣佈，公司旗下美國子公司CARsgen Therapeutics Corporation在美國北卡羅來納州的三角研究園(RTP)區域建設的現行藥品生產質量管理規範（CGMP）生產工廠（「RTP生產工廠」）已通過官方檢查。科濟藥業已獲得達勒姆市縣檢驗局頒發的合規證書，並啟動臨床生產運營。

科濟藥業年初至今跌36.3%，上周五回升2.5%，報17.52元，市值99.5億元。

科濟藥業之RTP生產工廠總建築面積約為3,300平方米，將提升科濟藥業的自體CAR-T細胞產品生產能力，每年可以為700名患者提供服務。 此RTP生產工廠將支援公司在北美和歐洲的臨床研究和早期商業化。

另外，為了加快RTP生產工廠的臨床生產，科濟藥業位於中國上海金山的 GMP生產工廠將繼續給獲得美國FDA的IND批准的CT053和 CT041臨床研究提供用於製造CAR-T細胞產品的慢病毒載體物質。公司表示，已經建立了可持續和可擴展的慢病毒載體GMP生產能力，而金山生產工廠的大規模生產病毒載體物質的能力將大大降低CAR-T細胞產品的製造成本。

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編輯：姚卓然