【港股市況】恒生指數尾市跌近200點　ATM跌3至5%、滙豐明放榜股價逆市向上（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

俄烏局勢持續緊張，美股上周五反覆下滑，港股今早承接美股低開跌218點，半日反覆下跌，恒生指數半日跌172點，報24155點，成交680億元。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） ATM分別跌1%至3%；融創 （01918） 跌一成；藍籌新貴聯想 （00992） 逆市升逾6%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

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財經日誌：

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焦點新聞：

【HSBC滙豐】滙豐明午放榜 市場料派息增至每股24美仙、再宣佈20億美元回購

即市走勢：

【15：33】滙豐 （00005） 升幅擴大至近1%，見58.5元日內高位。

【15：17】【新指數】恒指公司宣佈推出3項新指數 兩指數為人民幣計價

【15：15】恒指尾市跌194點，報24134點。科指跌2.9%，報5320點。

【15：12】騰訊 （00700） 尾市跌5%，美團 （03690） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%。

【15：03】上證全日平收，跌不足1點；深證升近0.1%；創業板指跌0.8%。

【14：56】藍籌新貴農夫山泉 （09633） 最新轉升0.5%。

【14：42】中海外 （00688） 逆市升逾2%，破頂高見25.65元；潤地 （01109） 、恒大 （03333） 跌逾2%；碧桂園 （02007） 升0.7%；雅居樂 （03383） 跌逾4%；融創 （01918） 跌逾9%；世茂 （00813） 跌逾3%。

【14：39】恒指跌幅進一步收窄至約175點，報24151點。

【14：36】明天公布業績的滙豐 （00005） ，股價最新逆市轉升0.3%，高見58.3元。

【14：28】快手科技 （01024） 跌幅擴大至6%，低見88元。

【14：15】恒指跌勢略喘定，最新報24089點，跌238點。

【13：49】大市跌幅擴大逾300點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌4%。

【元宇宙】中國堅決抵制利用元宇宙熱點概念進行資本炒作 科指跌2%、騰訊一度跌近5%

【13：20】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、快手 （01024） 股價分別跌3%。

【13：12】京東 （09618） 逆市升1%，高見290.8元。

【13：00】港股午後初段跌約180點，24148點。

【12：52】【新股IPO】吉利旗下蓮花汽車Lotus據指擬明年上市 集資數十億英鎊

【12：23】【美團分析】發改委政策直指美團核心業務 券商反料是入市時機？（附券商目標價）

【12：00】恒生指數半日跌172點，報24155點，成交680億元。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） ATM分別跌1%至3%；融創 （01918） 跌一成；藍籌新貴聯想 （00992） 逆市升逾6%。

【11：56】滙豐 （00005） 明日公布業績，股價逆市靠穩，暫無升跌。

【11：42】港股中午收市前，恒指跌約150點，報24179點。

【11：33】內地股市向下，上證半日跌0.4%；深證跌0.3%；創業板指跌0.9%。

【11：25】兌吧 （01753） 逆市升3%，高見1.39元。兌吧公布用戶運營SaaS業務於去年第四季度新簽約含續約的合約數量為224份，按市跌20.6，有關合約總額6690萬元人民幣，按年增長約71.5%。

【11：21】體育用品股普遍逆市向上，其中安踏 （02020） 升逾1%；李寧 （02331） 升1%；特步 （01368） 跌逾1%。

【10：09】康希諾 （06185） 升幅最新收窄至半成，低見148.5元，今早曾升17%高見164元。

【10：57】渣打 （2888） 升幅擴大至逾3%，破頂高見61.15元。

【10：53】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌幅擴大至近3%。

【10：46】中資電訊股逆市上升，中移動 （00941） 逆市升2%，高見56.45元；聯通 （00762） 升0.9%；中電信 （00728） 升逾1%。

【10：37】大市跌幅收窄至約百點，恒指跌104點，報24224點。

【10：32】【內房危機】內房股領跌融創挫一成 中國1月份住宅價格升幅收窄、價格下降城市增加

【10：07】【業績｜金沙】金沙中國跌逾3% 去年EBITDA轉賺26.6億港元、預期成功續牌

【10：05】阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，低見115.5元；騰訊 （00700） 跌近2%，低見461元；美團 （03690） 逆市反彈逾1%。

【10：03】金斯瑞生物科技 （01548） 預計去年淨虧損將擴大至4.67億至5.19億美元，股價今早跌逾1%，低見28.9元。

【盈喜盈警】金斯瑞生物科技料去年淨虧損擴大至少66% 介乎4.7億至5.2億美元

【10：00】【內房危機】正榮地產再瀉一成 未能償還3月到期債務、徵求債權人同意豁免索賠、對短期流動性謹慎

【09：54】融創 （01918） 挫近9%，低見8.86元。

【09：48】美團 （03690） 最新升幅擴大至逾2%，高見192.5元。

【09：45】渣打 （02888） 逆市升逾2%，破頂高見61.15元。

【09：43】恒指開市後跌幅收窄至約140點，報24187點。

【09：41】美團 （03690） 最新轉升0.6%，高見189.5元，今早曾低見178元再破底。

【09：39】【盈喜盈警】華潤萬象升2% 料去年純利增逾1倍、或錄逾16億人幣

【09：39】【恒指季檢】恒生科指納入商湯、理想汽車及小鵬汽車 商湯今早勁升一成

【09：33】聯想 （00992） 升幅擴大至逾9%，高見9.35元。農夫山泉 （09633） 轉跌逾3%，低見26.05元。

【09：29】康希諾生物 （06185） 逆市造好，股價高開近9%。

【新冠疫苗】康希諾生物疫苗「克威莎」 獲納入內地加強針「混打」方案

【09：22】恒生指數開報24109點，跌218點。美團 （03690） 續挫逾5%；阿里巴巴 （09988） 跌3%。藍籌新貴聯想 （00992） 升逾4%；農夫山泉 （09633） 升近2%。

【恒指季檢】農夫山泉、聯想集團成功染藍 無股份剔走 聯想第三度入選

【09：16】人行將一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.70%和4.60%不變。

【LPR】人行2月維持1年期LPR為3.7% 5年期為4.6%

【09：13】期指開報24133點，跌190點或0.8%。

【08：40】【生科股】科濟藥業之美國工廠開始運營 每年可為700名患者服務

【08：29】恒指黑期跌約317點，報23972點；道指期貨跌110點，報33968點。

【07：53】【內房危機】融信中國註銷逾6200萬美元優先票據

【07：45】【盈警】海底撈去年由盈轉虧 預期淨虧損38億至45億元人民幣

【07：45】【開市9點半】恒指納入農夫山泉、聯想；富瑞指美團已完成整改 發改委非針對外賣行業

【07：45】港股ADR收報24106點，跌220點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報57.42元，較港收市價低0.58元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報460.99元，較港收市價低9.01元或1.9%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報116.02元較港收市價低3.48元或2.9%。

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【07：30】俄羅斯烏克蘭局勢持續緊張，美股上周五續受累戰雲密布，反覆下滑。道指周五早段曾升111點，午市轉跌，一度挫335點，收市跌232點，報34079點；標指跌31點，報4348點；納指挫1.23%，報13548點。

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責任編輯：梁浩碩