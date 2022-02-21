【港股市況】恒生指數低開218點後跌幅收窄　美團低開半成後倒升2%、藍籌新貴聯想曾升逾9%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

俄烏局勢持續緊張，美股上周五反覆下滑，港股今早承接美股低開逾200點。恒生指數開報24109點，跌218點。美團 （03690） 續挫逾5%；阿里巴巴 （09988） 跌3%。藍籌新貴聯想 （00992） 升逾4%；農夫山泉 （09633） 升近2%。

財經日誌：

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焦點新聞：

【HSBC滙豐】滙豐明午放榜 市場料派息增至每股24美仙、再宣佈20億美元回購

即市走勢：

【10：00】【內房危機】正榮地產再瀉一成 未能償還3月到期債務、徵求債權人同意豁免索賠、對短期流動性謹慎

【09：54】融創 （01918） 挫近9%，低見8.86元。

【09：48】美團 （03690） 最新升幅擴大至逾2%，高見192.5元。

【09：45】渣打 （02888） 逆市升逾2%，破頂高見61.15元。

【09：43】恒指開市後跌幅收窄至約140點，報24187點。

【09：41】美團 （03690） 最新轉升0.6%，高見189.5元，今早曾低見178元再破底。

【09：39】【盈喜盈警】華潤萬象升2% 料去年純利增逾1倍、或錄逾16億人幣

【09：39】【恒指季檢】恒生科指納入商湯、理想汽車及小鵬汽車 商湯今早勁升一成

【09：33】聯想 （00992） 升幅擴大至逾9%，高見9.35元。農夫山泉 （09633） 轉跌逾3%，低見26.05元。

【09：29】康希諾生物 （06185） 逆市造好，股價高開近9%。

【新冠疫苗】康希諾生物疫苗「克威莎」 獲納入內地加強針「混打」方案

【09：22】恒生指數開報24109點，跌218點。美團 （03690） 續挫逾5%；阿里巴巴 （09988） 跌3%。藍籌新貴聯想 （00992） 升逾4%；農夫山泉 （09633） 升近2%。

【恒指季檢】農夫山泉、聯想集團成功染藍 無股份剔走 聯想第三度入選

【09：16】人行將一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.70%和4.60%不變。

【LPR】人行2月維持1年期LPR為3.7% 5年期為4.6%

【09：13】期指開報24133點，跌190點或0.8%。

【08：40】【生科股】科濟藥業之美國工廠開始運營 每年可為700名患者服務

【08：29】恒指黑期跌約317點，報23972點；道指期貨跌110點，報33968點。

【07：53】【內房危機】融信中國註銷逾6200萬美元優先票據

【07：45】【盈警】海底撈去年由盈轉虧 預期淨虧損38億至45億元人民幣

【07：45】【開市9點半】恒指納入農夫山泉、聯想；富瑞指美團已完成整改 發改委非針對外賣行業

【07：45】港股ADR收報24106點，跌220點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報57.42元，較港收市價低0.58元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報460.99元，較港收市價低9.01元或1.9%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報116.02元較港收市價低3.48元或2.9%。

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【07：30】俄羅斯烏克蘭局勢持續緊張，美股上周五續受累戰雲密布，反覆下滑。道指周五早段曾升111點，午市轉跌，一度挫335點，收市跌232點，報34079點；標指跌31點，報4348點；納指挫1.23%，報13548點。

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責任編輯：梁浩碩