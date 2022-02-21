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【港股市況】恒生指數低開218點　美團續挫半成、藍籌新貴逆市揚聯想升逾4%（不斷更新）

股市 09:29 2022/02/21

分享：

港股市況不斷更新

俄烏局勢持續緊張，美股上周五反覆下滑，港股今早承接美股低開逾200點。恒生指數開報24109點，跌218點。美團 （03690） 續挫逾5%；阿里巴巴 （09988） 跌3%。藍籌新貴聯想 （00992） 升逾4%；農夫山泉 （09633） 升近2%。

財經日誌：

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焦點新聞：

【HSBC滙豐】滙豐明午放榜　市場料派息增至每股24美仙、再宣佈20億美元回購

即市走勢：

【09：29】康希諾生物 （06185） 逆市造好，股價高開近9%。

【新冠疫苗】康希諾生物疫苗「克威莎」　獲納入內地加強針「混打」方案

【09：22】恒生指數開報24109點，跌218點。美團 （03690） 續挫逾5%；阿里巴巴 （09988） 跌3%。藍籌新貴聯想 （00992） 升逾4%；農夫山泉 （09633） 升近2%。

【恒指季檢】農夫山泉、聯想集團成功染藍　無股份剔走　聯想第三度入選

【09：16】人行將一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.70%和4.60%不變。

【LPR】人行2月維持1年期LPR為3.7%　5年期為4.6%

【09：13】期指開報24133點，跌190點或0.8%。

【08：40】【生科股】科濟藥業之美國工廠開始運營　每年可為700名患者服務

【08：29】恒指黑期跌約317點，報23972點；道指期貨跌110點，報33968點。

【07：53】【內房危機】融信中國註銷逾6200萬美元優先票據

【07：45】【盈警】海底撈去年由盈轉虧　預期淨虧損38億至45億元人民幣

【07：45】【開市9點半】恒指納入農夫山泉、聯想；富瑞指美團已完成整改　發改委非針對外賣行業

【07：45】港股ADR收報24106點，跌220點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報57.42元，較港收市價低0.58元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報460.99元，較港收市價低9.01元或1.9%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報116.02元較港收市價低3.48元或2.9%。

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【07：30】俄羅斯烏克蘭局勢持續緊張，美股上周五續受累戰雲密布，反覆下滑。道指周五早段曾升111點，午市轉跌，一度挫335點，收市跌232點，報34079點；標指跌31點，報4348點；納指挫1.23%，報13548點。

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港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

 

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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【新冠疫苗】康希諾生物疫苗「克威莎」　獲納入內地加強針「混打」方案、股價升近9%

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