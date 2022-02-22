【恒指夜期】夜期跌206點　騰訊大股東Prosus跌7%（不斷更新）

美股休市，港股ADR亦休市，不過，烏克蘭消息不斷，俄羅斯預期先從東烏克蘭的武裝獨立勢力着手，俄羅斯股市一度跌近兩成，道指期貨跌逾300點，夜期跌206點。

值得留意的是，雖然ADR休市，不過，騰訊大股東、在荷蘭上市的Prosus收市急瀉7%，超過騰訊在港的跌幅，Naspers亦跌8%。

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北水轉吸5.4億元，早前遭發改委政策嚇窒的美團 （03690） 雖然股價仍跌4%，但北水反而大手加倉32億，不過，騰訊 （00700） 及快手 （01024） 被北水減倉30億及3.5億元。另外，中移動 （00941） 有6億北水淨入。

另外，騰訊公關澄清未見效，夜期下跌。

【騰訊股價】騰訊重挫謠言四起 傳遭「監管重錘」、騰訊公關總監：發放者已銷號

港股承接美股低開218點，半日跌172點，午後在科技股拖累下，大市曾跌逾300點，一度跌穿24000點關口，其後跌幅收窄，恒生指數收報24170點，跌157點，成交1437億元。騰訊 （00700） 跌5%；美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 跌近4%；滙豐 （00005） 績前升近1%；藍籌新貴聯想 （00992） 、農夫山泉 （09633） 分別升5%及0.5%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

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財經日誌：

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焦點新聞：

【HSBC滙豐】滙豐明午放榜 市場料派息增至每股24美仙、再宣佈20億美元回購

即市走勢：

【19：49】烏克蘭邊境再聞戰鼓，俄羅斯聯邦安全局21日發布消息稱，當天上午從烏克蘭境內發射的一枚砲彈擊中了俄羅斯羅斯托夫地區的一座邊防哨所，建築物被完全摧毀，但沒有造成人員傷亡。烏克蘭邊防局表示，烏方沒有從烏克蘭領土向俄羅斯羅斯托夫地區邊防檢查站開火。

俄羅斯股市跌1成，夜期跌153點。

【18：30】騰訊公關澄清未見效，夜期仍跌84點。

【18：14】恒指夜期跌51點，報24109點，低水61點。

【16：10】恒生指數收報24170點，跌157點，成交1437億元。騰訊 （00700） 跌5%；美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 跌近4%；滙豐 （00005） 績前升近1%；藍籌新貴聯想 （00992） 、農夫山泉 （09633） 分別升5%及0.5%。

【16：00】恒生指數U盤前跌174點，報24153點。

【15：57】恒指收市前跌177點，報24151點。

【15：48】騰訊 （0700） 收市前曾跌6%，低見440.6元；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌4%。

【15：38】【內房危機】內地四大國有銀行據報下調廣州房貸利率 分析指房貸仍有下行空間

【15：33】滙豐 （00005） 升幅擴大至近1%，見58.5元日內高位。

【15：17】【新指數】恒指公司宣佈推出3項新指數 兩指數為人民幣計價

【15：15】恒指尾市跌194點，報24134點。科指跌2.9%，報5320點。

【15：12】騰訊 （00700） 尾市跌5%，美團 （03690） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%。

【15：03】上證全日平收，跌不足1點；深證升近0.1%；創業板指跌0.8%。

【14：56】藍籌新貴農夫山泉 （09633） 最新轉升0.5%。

【14：42】中海外 （00688） 逆市升逾2%，破頂高見25.65元；潤地 （01109） 、恒大 （03333） 跌逾2%；碧桂園 （02007） 升0.7%；雅居樂 （03383） 跌逾4%；融創 （01918） 跌逾9%；世茂 （00813） 跌逾3%。

【14：39】恒指跌幅進一步收窄至約175點，報24151點。

【14：36】明天公布業績的滙豐 （00005） ，股價最新逆市轉升0.3%，高見58.3元。

【14：28】快手科技 （01024） 跌幅擴大至6%，低見88元。

【14：15】恒指跌勢略喘定，最新報24089點，跌238點。

【13：49】大市跌幅擴大逾300點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌4%。

【元宇宙】中國堅決抵制利用元宇宙熱點概念進行資本炒作 科指跌2%、騰訊一度跌近5%

【13：20】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、快手 （01024） 股價分別跌3%。

【13：12】京東 （09618） 逆市升1%，高見290.8元。

【13：00】港股午後初段跌約180點，24148點。

【12：52】【新股IPO】吉利旗下蓮花汽車Lotus據指擬明年上市 集資數十億英鎊

【12：23】【美團分析】發改委政策直指美團核心業務 券商反料是入市時機？（附券商目標價）

【12：00】恒生指數半日跌172點，報24155點，成交680億元。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） ATM分別跌1%至3%；融創 （01918） 跌一成；藍籌新貴聯想 （00992） 逆市升逾6%。

【11：56】滙豐 （00005） 明日公布業績，股價逆市靠穩，暫無升跌。

【11：42】港股中午收市前，恒指跌約150點，報24179點。

【11：33】內地股市向下，上證半日跌0.4%；深證跌0.3%；創業板指跌0.9%。

【11：25】兌吧 （01753） 逆市升3%，高見1.39元。兌吧公布用戶運營SaaS業務於去年第四季度新簽約含續約的合約數量為224份，按市跌20.6，有關合約總額6690萬元人民幣，按年增長約71.5%。

【11：21】體育用品股普遍逆市向上，其中安踏 （02020） 升逾1%；李寧 （02331） 升1%；特步 （01368） 跌逾1%。

【10：09】康希諾 （06185） 升幅最新收窄至半成，低見148.5元，今早曾升17%高見164元。

【10：57】渣打 （2888） 升幅擴大至逾3%，破頂高見61.15元。

【10：53】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌幅擴大至近3%。

【10：46】中資電訊股逆市上升，中移動 （00941） 逆市升2%，高見56.45元；聯通 （00762） 升0.9%；中電信 （00728） 升逾1%。

【10：37】大市跌幅收窄至約百點，恒指跌104點，報24224點。

【10：32】【內房危機】內房股領跌融創挫一成 中國1月份住宅價格升幅收窄、價格下降城市增加

【10：07】【業績｜金沙】金沙中國跌逾3% 去年EBITDA轉賺26.6億港元、預期成功續牌

【10：05】阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，低見115.5元；騰訊 （00700） 跌近2%，低見461元；美團 （03690） 逆市反彈逾1%。

【10：03】金斯瑞生物科技 （01548） 預計去年淨虧損將擴大至4.67億至5.19億美元，股價今早跌逾1%，低見28.9元。

【盈喜盈警】金斯瑞生物科技料去年淨虧損擴大至少66% 介乎4.7億至5.2億美元

【10：00】【內房危機】正榮地產再瀉一成 未能償還3月到期債務、徵求債權人同意豁免索賠、對短期流動性謹慎

【09：54】融創 （01918） 挫近9%，低見8.86元。

【09：48】美團 （03690） 最新升幅擴大至逾2%，高見192.5元。

【09：45】渣打 （02888） 逆市升逾2%，破頂高見61.15元。

【09：43】恒指開市後跌幅收窄至約140點，報24187點。

【09：41】美團 （03690） 最新轉升0.6%，高見189.5元，今早曾低見178元再破底。

【09：39】【盈喜盈警】華潤萬象升2% 料去年純利增逾1倍、或錄逾16億人幣

【09：39】【恒指季檢】恒生科指納入商湯、理想汽車及小鵬汽車 商湯今早勁升一成

【09：33】聯想 （00992） 升幅擴大至逾9%，高見9.35元。農夫山泉 （09633） 轉跌逾3%，低見26.05元。

【09：29】康希諾生物 （06185） 逆市造好，股價高開近9%。

【新冠疫苗】康希諾生物疫苗「克威莎」 獲納入內地加強針「混打」方案

【09：22】恒生指數開報24109點，跌218點。美團 （03690） 續挫逾5%；阿里巴巴 （09988） 跌3%。藍籌新貴聯想 （00992） 升逾4%；農夫山泉 （09633） 升近2%。

【恒指季檢】農夫山泉、聯想集團成功染藍 無股份剔走 聯想第三度入選

【09：16】人行將一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.70%和4.60%不變。

【LPR】人行2月維持1年期LPR為3.7% 5年期為4.6%

【09：13】期指開報24133點，跌190點或0.8%。

【08：40】【生科股】科濟藥業之美國工廠開始運營 每年可為700名患者服務

【08：29】恒指黑期跌約317點，報23972點；道指期貨跌110點，報33968點。

【07：53】【內房危機】融信中國註銷逾6200萬美元優先票據

【07：45】【盈警】海底撈去年由盈轉虧 預期淨虧損38億至45億元人民幣

【07：45】【開市9點半】恒指納入農夫山泉、聯想；富瑞指美團已完成整改 發改委非針對外賣行業

【07：45】港股ADR收報24106點，跌220點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報57.42元，較港收市價低0.58元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報460.99元，較港收市價低9.01元或1.9%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報116.02元較港收市價低3.48元或2.9%。

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【07：30】俄羅斯烏克蘭局勢持續緊張，美股上周五續受累戰雲密布，反覆下滑。道指周五早段曾升111點，午市轉跌，一度挫335點，收市跌232點，報34079點；標指跌31點，報4348點；納指挫1.23%，報13548點。

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責任編輯：梁浩碩