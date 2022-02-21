【第五波疫情】中信銀行13間分行暫停服務　減病毒社區傳播風險

▲ 【第五波疫情】中信銀行12間分行暫停服務 減病毒社區傳播風險

中信銀行（國際）公布，為減少新冠病毒在社區內傳播的風險，保障客戶及員工的安全，本港合共13間分行暫停服務直至另行通知（包括自動櫃員機支票及現金存入服務）。13間分行分別為：

香港：

香港皇后大道西分行：皇后大道西488號新安大樓地下

德輔道中分行：德輔道中61-65號華人銀行大廈

中信大廈分行：中環添美道1號中信大廈2樓202及207號舖

北角分行：英皇道318-328號恒英大廈地鋪B3

太古城分行：太古城道18號太古城中心063號舖

九龍：

尖沙咀分行：堪富利士道12號宏貿發展大廈3-5號地下

九龍城分行：福佬村道29-31號地舖及閣樓

九龍灣分行：宏開道8號其士商業中心地下商場7號

新界：

新都會廣場分行：興芳路223號新都會廣場四樓473C及473F號舖

大圍分行：沙田大圍道49-53號悅安大廈B舖

大埔分行：廣福道152-172號大埔商業中心地下G及H號舖

將軍澳分行：重華路八號東港城商舖217G及233號舖

元朗分行：元朗青山公路元朗段171A-171B號澤榮閣地下

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責任編輯：梁浩碩