  • 10°C
香港時間 : 2022221日 (一) 15:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盈警】海底撈走低跌逾5%　去年由盈轉虧、預期淨虧損38億至45億元人民幣

股市 15:23 2022/02/21

分享：

【盈警】海底撈去年由盈轉虧　預期淨虧損38億至45億元人民幣

海底撈 （06862） 發盈警。海底撈公布，預期截至2021月12月31日止年度由盈轉虧，淨虧損約38億至45億元人民幣，相對2020年度同期錄得淨利潤3.1億元人民幣。期內，收入預計超過400億元人民幣，按年增長逾40%。

海底撈股價低開3%，開報19.6元，午後跌幅擴大至5.7%，報19.04元。

海底撈指，預期虧損主要歸因於2021年300餘家餐廳關停及餐廳經營業績下滑等因素導致的處置長期資產的一次性損失、減值損失等合計約33億元至39億元人民幣。

另外，疫情，2020年、2021年門店網絡快速擴張以及公司內部管理問題等對海底撈餐廳經營狀況帶來的衝擊，特別是在2021年下半年，餐廳運營受到全球區域性的疫情暴發和公共衛生管控措施的顯著影響，導致海底撈餐廳2021年下半年的經營業績較2020年同期相比出現下滑。海外門店2021年出現虧損加劇的情況。

海底撈表示，為提升集團營運表現，於2021年11月推行「啄木鳥計劃」，由執行董事兼副首席執行官楊利娟領導。集團亦實施積極措施控制租金及其他運營成本，嚴謹管理運營資金並運用信貸融資和股本融資手段，確保現金流穩健及現金狀況良好。

**烏克蘭、俄羅斯局勢反覆，重溫《開市揸沽》助你看清形勢，做好一周部署**

【海底撈】海底撈年底前關300門店股價曾飈逾一成　瑞信：關店消除重大不利因素（第二版）

責任編輯：梁浩碩

港股 海底撈（06862） 盈警

上一篇文章

【疫苗通行證】港府2.24實行疫苗通行證　進出場所分主動、被動顯示疫苗證明　經商場返家可豁免

下一篇文章

【抗疫的士】新創建富通保險向抗疫的士及中小型巴士司機　提供免費確診、疫苗住院現金保障
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒生指數尾市跌近200點　ATM跌3至5%、滙豐明放榜股價逆市向上（不斷更新）
【港股市況】恒生指數尾市跌近200點　ATM跌3至5%、滙豐明放榜股價逆市向上（不斷更新）
【俄烏衝突】美國資管公司：若俄羅斯全面入侵烏克蘭　聯儲局或延後加息
【俄烏衝突】美國資管公司：若俄羅斯全面入侵烏克蘭　聯儲局或延後加息
【開市追揸沽】美團急瀉監管殺到？滙豐業績前瞻部署（附time code）
【開市追揸沽】美團急瀉監管殺到？滙豐業績前瞻部署（附time code）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【HSBC滙豐】滙豐周二放榜　市場料派息增6成、再宣佈20億美元回購
【HSBC滙豐】滙豐周二放榜　市場料派息增6成、再宣佈20億美元回購
【業績前瞻】阿里巴巴 2.24 公布季度業績　券商料宏觀經濟轉弱、戰略投資增加不利盈利表現
【業績前瞻】阿里巴巴 2.24 公布季度業績　券商料宏觀經濟轉弱、戰略投資增加不利盈利表現
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款