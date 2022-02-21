【盈警】海底撈去年由盈轉虧　預期淨虧損38億至45億元人民幣、股價低開3%

▲ 【盈警】海底撈去年由盈轉虧 預期淨虧損38億至45億元人民幣

海底撈 （06862） 發盈警。海底撈公布，預期截至2021月12月31日止年度由盈轉虧，淨虧損約38億至45億元人民幣，相對2020年度同期錄得淨利潤3.1億元人民幣。期內，收入預計超過400億元人民幣，按年增長逾40%。海底撈股價低開3%，開報19.6元。

海底撈指，預期虧損主要歸因於2021年300餘家餐廳關停及餐廳經營業績下滑等因素導致的處置長期資產的一次性損失、減值損失等合計約33億元至39億元人民幣。

另外，疫情，2020年、2021年門店網絡快速擴張以及公司內部管理問題等對海底撈餐廳經營狀況帶來的衝擊，特別是在2021年下半年，餐廳運營受到全球區域性的疫情暴發和公共衛生管控措施的顯著影響，導致海底撈餐廳2021年下半年的經營業績較2020年同期相比出現下滑。海外門店2021年出現虧損加劇的情況。

海底撈表示，為提升集團營運表現，於2021年11月推行「啄木鳥計劃」，由執行董事兼副首席執行官楊利娟領導。集團亦實施積極措施控制租金及其他運營成本，嚴謹管理運營資金並運用信貸融資和股本融資手段，確保現金流穩健及現金狀況良好。

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責任編輯：梁浩碩