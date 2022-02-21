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【HSBC滙豐】滙豐周二放榜　市場料派息增6成、再宣佈20億美元回購

股市 10:53 2022/02/21

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【HSBC滙豐】滙豐周二放榜　市場料派息增6成、再宣佈20億美元回購

HSBC滙豐 （00005） 周二（22日）中午公布去年第四季及全年業績，市場憧憬滙豐業績可受惠信貸損失大幅好轉，全年除稅前溢利按年升逾一倍，惟第四季滙豐業績料續受累低息環境。股東回饋方面，綜合券商預測，市場預期，滙豐業績將宣派每股派息24美仙（約1.87港元），按年增6成，並會繼續進行至少20億美元回購。

倘按滙豐上周五收市價計，市場現料滙豐去年及今年預測股息率分別為3.23厘及3.77厘。

綜合23間券商預測，滙豐去年經營收入及經營支出按年大致持平；但在預期信貸損失按年大減84.6%下；去年除稅前溢利及經調整除稅前溢利預測分別大升1.2倍及八成，至191.15億美元及220.3億美元。

券商料HSBC滙豐第四季業績疲弱　加息成憧憬

受累季節性因素連同淨利息收益率（NIM）處於低位，券商普遍對滙豐第四季業績不抱期望，美銀證券料滙豐期內在市場活動放緩與低息環境下，第四季除稅前溢利30.27億美元，按年大升逾一倍但較按季大減逾4成。受惠貸款溫和增長，即使市場平均預測NIM由2020年第四季的1.32%收窄至去年第四季的1.2%，大摩仍預期滙豐去年第四季淨利息收入按季與按年均有2%升幅；期內非利息收入因淡季交易量減按季跌1%惟按年升6%。

券商普遍預期滙豐業績經歷去年第四季疲弱後今年有所好轉，因加息意味NIM正見底回升，勢將帶動集團利息收入上升。

滙豐派息有望增6成　美銀料回購力度或加大

投資者關注滙豐對派息及回購之取態，綜合券商預測，集團去年派息料由2020年度的每股15美仙增至2021年度的24美仙，且未來3年有望按年逐步增加。

繼去年第三季業績時宣佈斥資20億元回購後，摩通預測滙豐今年至2024年間每年進行20億元回購，美銀證券則料今年回購規模達30億元。

關注本港清零政策影響

今次滙豐業績對2022年前瞻的重點之一，是本港清零政策壓抑商業活動對集團今年影響，尤其是在中港遲遲未能通關之下。分析亦憂慮按息上升將利淡本港置業需求，拖累集團亞洲區貸款增長由6%降至4%。

同時，通脹升溫加上據報滙豐為挽留員工擬將花紅倍增，恐左右集團成本控制。疫情阻礙人員跨境流動加上全球人才荒，大摩料滙豐經營支出因員工成本上漲及季節性因素，去年第四季按季走高7%，但基於集團成本控制計劃得宜，期內整體經營支出按年料仍微跌。

*重溫今早《開市追揸沽》為你分析滙豐追揸沽策略*

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港股 業績公布 派息 回購 加息 滙豐控股（00005）

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