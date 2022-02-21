【開市9點半】恒指納入農夫山泉、聯想；富瑞指美團已完成整改　發改委非針對外賣行業

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【業績｜渣打】渣打香港禤惠儀：今年業務料平穩向好 暫無意削本港分行數目
恒生指數納入農夫山泉 （09633） 及聯想集團 （00992） ，指數變動於3月7日生效，騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 的權重會調升至8%；滙豐 （00005） 權重會由9.13%下調至上限8%。阿里巴巴將於本周四公布上季業績，分析指受累內地宏觀經濟放緩，阿里上季客戶管理收入（CMR）收入增長或減慢。發改委倡外賣平台降費，美團 （03690） 暴瀉15%後，ADR再低水近2%，折算穿185港元，富瑞發表報告，維持美團「買入」評級及目標價346元。
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欄名 : 開市9點半