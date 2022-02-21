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【開市9點半】恒指納入農夫山泉、聯想；富瑞指美團已完成整改　發改委非針對外賣行業

股市 06:45 2022/02/21

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恒生指數納入農夫山泉  （09633）  及聯想集團  （00992）  ，指數變動於3月7日生效，騰訊  （00700）  及阿里巴巴  （09988）  的權重會調升至8%；滙豐  （00005）  權重會由9.13%下調至上限8%。阿里巴巴將於本周四公布上季業績，分析指受累內地宏觀經濟放緩，阿里上季客戶管理收入（CMR）收入增長或減慢。發改委倡外賣平台降費，美團 （03690） 暴瀉15%後，ADR再低水近2%，折算穿185港元，富瑞發表報告，維持美團「買入」評級及目標價346元。

重點新聞

1.【恒指季檢】農夫山泉、聯想集團成功染藍　無股份剔走　聯想第三度入選

2.【業績前瞻】阿里巴巴 2.24 公布季度業績　券商料宏觀經濟轉弱、戰略投資增加不利盈利表現

3.【大行報告】富瑞維持美團目標價346元：發改委非針對外賣行業、美團去年已完成整改

4.【美國加息】摩通：料聯儲局連續加息9次　政策轉變或累及經濟、為全球金融市場最大威脅

5.【儲局官員】美聯儲禁止官員交易股票、債券及加密貨幣等　冀加強公眾信心

6.【儲局官員】埃文斯稱貨幣政策「立場錯誤」促實質性轉變

7.【新冠疫苗】國家衛健委：新冠疫苗加強針混打啟動　重點地區已先行、可選智飛或康希諾疫苗

8.【富時季檢】富時羅素全球股票指數系列季檢　新納入102隻A股

9.【盈喜盈警】華潤萬象料去年純利增逾1倍　或錄逾16億人幣

*今早9時《開市追揸沽（歡迎登入留言問股》助你做好一周投資部署*

港股ADR及美股上周五收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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港股 經濟 指數 買入 目標價 ADR 聯想集團（00992） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 美團－W（03690）

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