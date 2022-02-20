【本港外傭】調查指過半數外籍家務工 曾遭中介公司收取非法費用

香港亞洲家務工工會聯會及團結家務工工會的調查公布指，逾半外籍家務工曾被中介公司收取非法費用，而政府在5年前頒布的《職業介紹所實務守則》普遍被中介公司無視。

調查在去年4至6月進行，訪問105名菲律賓或印尼籍家務工。逾半受訪者指出，中介公司違反法律，包括到埗時收取非法費用、轉工時收取非法費用或沒收護照。

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逾半受訪者表示，曾被收取非法費用，新到港家務工平均被收取12446港元的中介費，多於法例最高規定的26倍，46%在港轉換僱主的家務工，平均被收取6235港元的非法中介費。29%受訪者的個人文件，主要是護照及僱傭合約被非法沒收，當中7成由中介公司沒收。

亞洲家務工工會聯會表示，調查結果證明，違反《職業介紹所實務守則》問題普遍，並不只涉及個別中介公司。聯會認為，許多中介公司不怕被檢控，即使罪成被罰，罰則也沒有阻嚇作用。

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責任編輯：龍紀瑩