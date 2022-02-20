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【全城抗疫】WeChat Pay HK夥親子王國 首批捐兒童測試套裝4000套

理財智慧 19:16 2022/02/20

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本港第五波疫情嚴峻，WeChat Pay HK透過本地社區合作夥伴親子王國，採購快速抗原測試套裝贈予5歲或以下的兒童家庭，首批4000套幼童適用的口咽拭子採樣快速測試套裝正陸續派發至深水埗、元朗等地區。

【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

鑑於日前有外傭染疫需求助，WeChat Pay HK的線上跨境滙款服務We Remit，亦向外傭提供防疫資訊，介紹香港特區政府現時的社交距離措施。此外，WeChat Pay HK主頁生活服務「購物」上線逾10款抗疫用品，包括多款獲歐盟及FDA認可的快速抗原測試套裝和兒童及醫療級口罩。

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（最新消息）長和系主席李澤鉅新冠病毒測試結果呈陰性 撥旗下4酒店逾3000個房間用作社區隔離設施，詳見【下一頁

【誠哥出手】李嘉誠基金會首階段捐資3000萬港元 支援私家醫院接收公立醫院非染疫病人，詳見【下一頁

「抗疫的士」專屬車隊即日起運作 新世界旗下富通保險 為司機 提供免費確診、疫苗住院現金保障，詳見【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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