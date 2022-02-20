【全城抗疫】WeChat Pay HK夥親子王國 首批捐兒童測試套裝4000套

本港第五波疫情嚴峻，WeChat Pay HK透過本地社區合作夥伴親子王國，採購快速抗原測試套裝贈予5歲或以下的兒童家庭，首批4000套幼童適用的口咽拭子採樣快速測試套裝正陸續派發至深水埗、元朗等地區。

【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

鑑於日前有外傭染疫需求助，WeChat Pay HK的線上跨境滙款服務We Remit，亦向外傭提供防疫資訊，介紹香港特區政府現時的社交距離措施。此外，WeChat Pay HK主頁生活服務「購物」上線逾10款抗疫用品，包括多款獲歐盟及FDA認可的快速抗原測試套裝和兒童及醫療級口罩。

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責任編輯：龍紀瑩