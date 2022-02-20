  • 8°C
香港時間 : 2022220日 (日) 22:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全球疫情】95歲英女王伊利沙伯二世　確診新冠肺炎仍能履行簡單職務

環球政經 22:05 2022/02/20

分享：

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）今天（20日）確診新冠肺炎。英國王室白金漢宮證實，英女王對新冠病毒檢測呈陽性，經歷類似感冒的輕微症狀。白金漢宮預計95歲的女王本周會留在溫莎堡，繼續履行一些簡單的職務。英女王於去年1月接種了第一劑疫苗，據報其後她已經接種了所有三劑疫苗。

【溫股知新】藍籌業績期在即   生科金融股分析

英女王的兒子、現年73歲的英國王儲查爾斯王子，於本月10日曾確診新冠肺炎，這已經是他第二度感染新冠肺炎，其妻子康和公爵夫人卡米拉，當時進行病毒檢測後結果呈陰性，但四天後她亦確診感染新冠肺炎。查爾斯王子在確診前兩天，曾與英女王會面，女王當時並沒有出現感染徵狀，現時仍未知英女王從何途徑感染得到新冠肺炎。

英女王伊利沙伯二世，是英國在位時間最長的君主，她於本月6日才迎來慶祝登基70周年的白金禧紀念。

英國首相約翰遜將於明日（21日）在國會宣布，解除餘下限制公眾自由的防疫措施，新冠肺炎確診者將毋須繼續自我隔離，實行「與病毒共存」的防疫策略，至於疫苗接種、病毒檢測與治療工作，則會繼續進行。

【恒指季檢】恒指周五季檢   8大染藍熱門逐個捉【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【青姐話】疫情無限   唯有等V彈

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
疫情 英國 英女皇 防疫措施 病毒檢測 卡米拉 約翰遜 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

下一篇文章

【全城抗疫】WeChat Pay HK夥親子王國 首批捐兒童測試套裝4000套
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【有盈退休】曾智華：阿婆突然走得快 背後肯定有古怪
【有盈退休】曾智華：阿婆突然走得快 背後肯定有古怪
華潤萬象發盈喜 料去年多賺逾一倍
華潤萬象發盈喜 料去年多賺逾一倍
房協重售「綠怡雅苑」「翠嶺峰」及「翠鳴臺」 涉27伙五一折出售 2月25日起可申請
房協重售「綠怡雅苑」「翠嶺峰」及「翠鳴臺」 涉27伙五一折出售 2月25日起可申請
【小米1810】小米旗下天星數科傳重整業務 消費貸款轉移同系公司營運
【小米1810】小米旗下天星數科傳重整業務 消費貸款轉移同系公司營運
【抗疫優惠】用麥當勞App嗌麥麥送 滿$120即送價值$199洗手液機套裝 晚上6時-12時訂餐滿$100可免運費
【抗疫優惠】用麥當勞App嗌麥麥送 滿$120即送價值$199洗手液機套裝 晚上6時-12時訂餐滿$100可免運費
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款