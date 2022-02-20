【全球疫情】95歲英女王伊利沙伯二世　確診新冠肺炎仍能履行簡單職務

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）今天（20日）確診新冠肺炎。英國王室白金漢宮證實，英女王對新冠病毒檢測呈陽性，經歷類似感冒的輕微症狀。白金漢宮預計95歲的女王本周會留在溫莎堡，繼續履行一些簡單的職務。英女王於去年1月接種了第一劑疫苗，據報其後她已經接種了所有三劑疫苗。

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英女王的兒子、現年73歲的英國王儲查爾斯王子，於本月10日曾確診新冠肺炎，這已經是他第二度感染新冠肺炎，其妻子康和公爵夫人卡米拉，當時進行病毒檢測後結果呈陰性，但四天後她亦確診感染新冠肺炎。查爾斯王子在確診前兩天，曾與英女王會面，女王當時並沒有出現感染徵狀，現時仍未知英女王從何途徑感染得到新冠肺炎。

英女王伊利沙伯二世，是英國在位時間最長的君主，她於本月6日才迎來慶祝登基70周年的白金禧紀念。

英國首相約翰遜將於明日（21日）在國會宣布，解除餘下限制公眾自由的防疫措施，新冠肺炎確診者將毋須繼續自我隔離，實行「與病毒共存」的防疫策略，至於疫苗接種、病毒檢測與治療工作，則會繼續進行。

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責任編輯：嚴浩文