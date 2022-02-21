【零售業寒冬】遊戲玩具商戶生意跌5成　商戶：將現倒閉潮

▲ 有玩具商戶負責人反映，生意額大跌5成，預料接下來的日子業界將現倒閉潮。（資料圖片）

第五波疫情日趨嚴峻，防疫措施收緊加上即將實行疫苗通行證，零售業生意自聖誕稍有起色後再次踏入寒冬，位於商場的商戶亦難避免。有市民表示，近日已減省一切非不必要消費以避免外出。另有玩具商戶負責人反映，生意額大跌5成，預料接下來的日子業界將現倒閉潮。

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晚市禁堂食對生意影響最大

店舖位於各商場的微影，其創辦人吳凱俊表示生意額「插水式」按年大跌5成，已去信希望業主減租3成。

他反映，其商店遍布8大地產商旗下的商場，當中尤以位於山頂的店舖受影響最大。缺乏旅客、纜車停駛為主因，已向業主反映冀把底租改為按營業額收取。

吳續稱，聖誕時疫情及生意好轉，未料今波疫情忽至，展覽等活動已急叫停；加上農歷新年本為旺季，故已一早大量進貨，現在亦只好作觀望態度。他更稱，近期有新店開張，「當然決定時未料到疫情會急轉直下」。

他指出，其實晚市禁堂食對生意影響最大，「市民不外出吃飯自然不會逛街」。吳更預料，接下來的日子零售業將現倒閉潮。

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轉推網店折扣及免運費等優惠推廣

遊戲零售商方面，nsew任天堂正規商品販賣店店長林先生反映，旗下K11 MUSE與深水埗黃金商場分店，自農曆年起收緊防疫起後的人流減少約3成，兩店減幅相若。整體銷售額與去年農曆新年相比下跌約4成。

他解釋，疫情影響商場人流及大眾外出意願，公司轉推網店折扣及免運費等優惠推廣。林亦提到，租金影響最大，且尚有員工的支薪壓力，希望租金可以減3成。對於月底的疫苗通行證安排，預期會有會有一定影響。

因應情況 對無法前往取貨客人提供協助

精品玩具總經理陳先生則指出，旺角信和及深水埗分店人流至少下跌4成，整體銷售額相較去年農曆年同期減少約2成。

他續指，惟有在網店加推限定新年優惠、門市推出換購優惠產品及贈品、推出200元或以下福袋及套裝優惠等促進消費意慾。

陳同表示希望業主減租，冀可有5%水平調整。另外亦已有訂貨客人擔心疫苗通行證實行後無法前往取貨，會因應情況提供協助。

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記者：李智美、王浩賢