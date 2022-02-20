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【百物騰貴】企業加價抵成本上漲　美國前官員斥不合理、應自行承擔

商業 19:33 2022/02/20

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美國前勞工部長Robert Reich認為，由於供應鏈問題導致全球物價上升，但這並非加價的合理原因。（法新社圖片）

通脹持續，不少品牌亦紛紛加價，但美國前勞工部長Robert Reich斥企業應自行承擔成本，而非只懂加價，以維持「暴利」。 

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美國前勞工部長Robert Reich投稿《衛報》指，由於供應鏈問題導致美國和全球物價上升，但並不是大型且利潤豐厚的企業加價、把成本轉嫁給消費者的合理原因。

他又特別點名批評點名星巴克2022財年第一季利潤增長31%；麥當勞、亞馬遜等大型企業收入亦一直飆升，卻只懂要求消費者支付更多的費用，以維持企業利潤。Robert Reich解釋指，這些企業利潤接近創紀錄水平，理應可以輕鬆吸收上漲的成本，並不需要漲價，「這些企業就是因為沒有面臨有意義的競爭，所以他們才有權這樣加價。」

他呼籲拜登政府推出反壟斷法、暴利稅、價格控制，或三管齊下，以盡力阻止利潤豐厚的大型企業提高價格。否則，控制通脹的責任就會全落在聯儲局身上，而當局只有加息才可通脹，但此舉將使經濟增長放緩，並可能令數百萬低薪工人失業，或失去加薪機會。

【韓國經濟】應對嚴重通脹　韓國政府將每周公佈連鎖餐廳食物價格、漲跌幅

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責任編輯：葉泳珊

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