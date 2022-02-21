裸背變小提琴名作估價5500萬 料成史上最貴相片

美國超現實主義藝術家Man Ray在近百年前使用黑房作實物投影，拍攝出劃時代名作《Le Violon d'Ingres》（安格爾的提琴）。佳士得將於5月拍賣這幅經典攝影作品，估價高達700萬美元（約5,460萬港元），料將打破紀錄成為史上最貴的一幅相片。

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美媒報道，Man Ray在1924年操刀拍攝這幅作品，相中女主角是當時風靡巴黎藝術圈的女模特Alice Prin。Man Ray大膽在黑房運用疊影手法，將小提琴上的F型音孔重疊在女模特的赤裸身軀上，讓觀眾將女模特的身軀聯想成一把小提琴。

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《Le Violon d'Ingres》也被視為Man Ray最經典的一幅作品，佳士得估計拍賣價會介乎500萬至700萬美元，料將成為拍賣史上最高價格的攝影作品。

佳士得攝影拍賣品部門負責人Darius Himes指，《Le Violon d'Ingres》是20世界其中一幅具標誌性的攝影作品，以人手在黑房利用獨特技術打造出一幅迷人的超現實主義相片、

Darius Himes形容這幅相片展現出浪漫、神秘及俏皮的一面，近百年來都牽動著所有人的心，更指這幅相是市場上前所未有的一幅攝影作品。

現時拍賣價最高的一幅相片是德國攝影師Andreas Gursky於1999年拍攝的作品《Rhine II》（萊茵河2號），在2011年以430萬美元（約3,354萬港元）拍賣售出。

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責任編輯：鄭錦玲