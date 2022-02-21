  • 8°C
香港時間 : 2022221日 (一) 09:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

裸背變小提琴名作估價5500萬 料成史上最貴相片

環球社會熱點 09:05 2022/02/21

分享：

美國超現實主義藝術家Man Ray在近百年前使用黑房作實物投影，拍攝出劃時代名作《Le Violon d'Ingres》（安格爾的提琴）。佳士得將於5月拍賣這幅經典攝影作品，估價高達700萬美元（約5,460萬港元），料將打破紀錄成為史上最貴的一幅相片。

畢彼特入稟告安祖蓮娜祖莉 不滿秘密出售酒莊股份 【下一頁】

《尚氣》Awkwafina暫別Twitter 網民嘲華裔扮黑人口音 【下一頁】

美媒報道，Man Ray在1924年操刀拍攝這幅作品，相中女主角是當時風靡巴黎藝術圈的女模特Alice Prin。Man Ray大膽在黑房運用疊影手法，將小提琴上的F型音孔重疊在女模特的赤裸身軀上，讓觀眾將女模特的身軀聯想成一把小提琴。

    點擊圖片放大
    +2

《Le Violon d'Ingres》也被視為Man Ray最經典的一幅作品，佳士得估計拍賣價會介乎500萬至700萬美元，料將成為拍賣史上最高價格的攝影作品。

佳士得攝影拍賣品部門負責人Darius Himes指，《Le Violon d'Ingres》是20世界其中一幅具標誌性的攝影作品，以人手在黑房利用獨特技術打造出一幅迷人的超現實主義相片、

Darius Himes形容這幅相片展現出浪漫、神秘及俏皮的一面，近百年來都牽動著所有人的心，更指這幅相是市場上前所未有的一幅攝影作品。

現時拍賣價最高的一幅相片是德國攝影師Andreas Gursky於1999年拍攝的作品《Rhine II》（萊茵河2號），在2011年以430萬美元（約3,354萬港元）拍賣售出。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

梅拉尼婭NFT買家身份曝光 原來係自己？
2022/02/17
梅拉尼婭NFT買家身份曝光 原來係自己？
比利時新護照卡通設計 加入藍精靈及丁丁等角色
2022/02/07
比利時新護照卡通設計 加入藍精靈及丁丁等角色
美國女子NFT賣相年賺逾85萬 辭工全職交易
2022/02/03
美國女子NFT賣相年賺逾85萬 辭工全職交易
梅拉尼婭拍賣NFT僅5人出價 成交價低過開價
2022/01/29
梅拉尼婭拍賣NFT僅5人出價 成交價低過開價
Banksy限量版T恤炒價9.3萬元 炒貴至360倍
2021/12/13
Banksy限量版T恤炒價9.3萬元 炒貴至360倍

你可能感興趣

梅拉尼婭NFT買家身份曝光 原來係自己？
17:05 2022/02/17
梅拉尼婭NFT買家身份曝光 原來係自己？
比利時新護照卡通設計 加入藍精靈及丁丁等角色
12:27 2022/02/07
比利時新護照卡通設計 加入藍精靈及丁丁等角色
美國女子NFT賣相年賺逾85萬 辭工全職交易
17:24 2022/02/03
美國女子NFT賣相年賺逾85萬 辭工全職交易
文娛藝術 拍賣 攝影 攝影師 美國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月21日 時間09:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【復必泰】美推遲幼童打輝瑞疫苗 或不足抗Omicron
【復必泰】美推遲幼童打輝瑞疫苗 或不足抗Omicron
英女王確診新冠肺炎 病徵似輕微感冒
英女王確診新冠肺炎 病徵似輕微感冒
新型冠狀肺炎全球疫情（02月21日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月21日 時間09:00）
【英國疫情】將取消確診者隔離要求 為歐洲首國
【英國疫情】將取消確診者隔離要求 為歐洲首國
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
美國多州奶粉荒 有媽媽恐愛兒捱餓出600蚊求1罐
美國多州奶粉荒 有媽媽恐愛兒捱餓出600蚊求1罐
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款