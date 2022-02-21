【英國王室】哈里話返英國覺得唔安全 控英政府取消保安

英國哈利王子原定今年夏天返回英國，參加英女王登基70周年慶祝活動。但哈里早前指因未能受英國警察保護而感到不安全，使其回國之旅添加變數。哈里已入稟法院希望推翻規定，要求在英國時獲警方保護。哈里代表律師表示，哈里雖然希望回國探望親友，但他對身處英國感到不安全。

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哈里（Prince Harry）和太太梅根（Meghan Markle）卸任英國王室核心成員後，已於2020年移居美國，因此失去由英國納稅人支付的警察保護服務。哈里是次入稟法院，希望推翻內政部拒絕他自費獲得警察保護服務。哈里認為自費聘請保鑣並不能如警察一般，獲得英國情報等資訊。

哈里代表律師向法院表示，哈里的確很希望回國探望親友，及繼續支持他心中認可的慈善機構。律師強調英國一直是哈里的家，但哈里對身處英國時感到不安全。

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英國內政部代表律師則表示，哈里提出自付費用的建議，與能否獲得警察保護毫無關係。律師強調只有英國政府旗下的王室和貴賓行政委員會（Royal and VIP Executive Committee，簡稱RAVEC），才是決定哈里能否獲得警察保護的機構。

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律師指，因應個別個案分開處理的方式，可令RAVE能夠按實際情況安排方法。

哈里去年夏天出席一場慈善活動，離開時座駕被英國狗仔隊攝影師跟蹤，他翌日和哥哥威廉王子（Prince William）一同為母親已故戴安娜王妃（Princess Diana）雕像揭幕。

責任編輯：李俊儀