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【第五波疫情】飲食業生意大受影響 搶菜潮下火鍋店良心價賣菜 平過街市

理財智慧 14:30 2022/02/20

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新冠肺炎疫情第五波，飲食業生意大受影響，當中火鍋店、酒樓更是重災區。而近日因接連有跨境司機染疫運輸受阻，令菜價大幅飆升，甚至市場上不少超級市場的蔬菜更被市場搶購一空。日前有連鎖火鍋店「轉陣」賣菜，將餐廳內的蔬菜分成一份份，以良心價12元1份、25元3份賣出。

【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

第五波疫情爆發，接連有中港跨境司機染疫，導致送菜司機數量驟減，本地蔬菜供應量不足。菜價時貴，更鬧起搶菜潮，市場上不少超級市場的蔬菜更被市場搶購一空，菜價亦急升幾倍，貴得驚人，如兩小棵生菜索價40元，一個大的椰菜也要70元，一個小型旺菜也要近40元。

日前，有連鎖日式火鍋店化身成街市，擺放蔬菜供街坊購買，以合理的均一價，12元1份、25元3份賣出。當中亦有不少蔬菜提供選擇，例如油麥菜、娃娃菜、小棠菜、大荳芽、超甜粟米、蕃茄、金菇、雞髀菇、海鮮菇及冬菇等。

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【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

供港蔬菜短缺價錢狂升 生菜兩小棵索價40元 椰菜賣70元 邊度仲有正常價蔬菜? 詳見【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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